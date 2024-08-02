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Özbek: kısa sürede açıklayacağız

“Transferde çalışmalarımız sürüyor. Taraftarımızı mutlu edecek açıklamaları kısa sürede yapacağız”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Özbek: kısa sürede açıklayacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, en kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarları mutlu edecek transferleri yapacaklarını söyledi. Çalışmaların sürdüğünü belirten Özbek, " Çok kısa sürede taraftarlarımızı memnun edecek transferleri yapacağız. Transferde şu anda gecikmiş bir şey yok. Geçen sezonki transferlerimize bakarsanız aynı döneme denk geliyor. İnşallah yakında taraftarları sevindirecek haberleri vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KUPADAN YORULMUŞTUK

Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Özbek, "Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu güzel bir maçla açarsak aynı şekilde devam eder. Olaysız ve sakatlık olmayan bir sezon diliyorum" dedi. Süper Lig şampiyonluk kupasının değişmesiyle ilgili de Özbek'in "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon bize nasip olur" sözleri dikkat çekti.

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