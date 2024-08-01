Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Manchester United'dan Scott McTominay ile görüşen sarı-kırmızılılar, İskoç yıldızla her konuda anlaştığı kaydedildi.

Buna karşın Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın 27 yaşındaki oyuncuyu tutmak istediği belirtildi.