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Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Geride kalan sezon Süper Lig'î şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Avrupa'da da büyük bir başarı yakalamak istiyor. Bu anlamda kadrosuna flaş isimleri dahil etmek isteyen Cimbom'da gündeme bomba bir isim geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 13:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 13:22
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Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Son şampiyon Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Şu ana dek Batshuayi ve Jelert'i renklerine bağlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Rus Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen Wendel için temas kuran Cimbom, Sambacı yıldızın bonservisi konusunda anlaşma sağlayamadı.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Manchester United'dan Scott McTominay ile görüşen sarı-kırmızılılar, İskoç yıldızla her konuda anlaştığı kaydedildi.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Buna karşın Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın 27 yaşındaki oyuncuyu tutmak istediği belirtildi.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Orta saha bölgesini güçlendirmek için daha fazla beklemek istemeyen G.Saray için, Avusturya basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

G.SARAY'DAN SUCIC BOMBASI!

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Salzburger Nachrichten'den derlediği habere göre; Galatasaray, Salzburg'da forma giyen Luka Sucic ile ilgileniyor.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

21 yaşındaki Hırvat oyuncu, ayrıca Borussia Dortmund ve Monaco'nun da transfer listesinde bulunuyor.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 32 maça çıkan Lucic, 5 gol - 9 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 215 dakika sahada kaldı.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

LUKA SUCIC KİMDİR?

Luka Sucic, 8 Eylül 2002'de Avusturya'nın Linz kentinde dünyaya geldi. Futbola Alkoven altyapısında başladı.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

Sırasıyla Edelveib ve Salzburg altyapılarında forma giyen Sucic, 2020 yazında A takıma yükseldi.

Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...

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