Takımı şaha kaldıracak! Galatasaray'a Hırvat maestro
Geride kalan sezon Süper Lig'î şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Avrupa'da da büyük bir başarı yakalamak istiyor. Bu anlamda kadrosuna flaş isimleri dahil etmek isteyen Cimbom'da gündeme bomba bir isim geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 13:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 13:22
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Manchester United'dan Scott McTominay ile görüşen sarı-kırmızılılar, İskoç yıldızla her konuda anlaştığı kaydedildi.
Buna karşın Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın 27 yaşındaki oyuncuyu tutmak istediği belirtildi.
Orta saha bölgesini güçlendirmek için daha fazla beklemek istemeyen G.Saray için, Avusturya basını flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
G.SARAY'DAN SUCIC BOMBASI!
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Salzburger Nachrichten'den derlediği habere göre; Galatasaray, Salzburg'da forma giyen Luka Sucic ile ilgileniyor.
21 yaşındaki Hırvat oyuncu, ayrıca Borussia Dortmund ve Monaco'nun da transfer listesinde bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Salzburg formasıyla 32 maça çıkan Lucic, 5 gol - 9 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 215 dakika sahada kaldı.
LUKA SUCIC KİMDİR?
Luka Sucic, 8 Eylül 2002'de Avusturya'nın Linz kentinde dünyaya geldi. Futbola Alkoven altyapısında başladı.
Sırasıyla Edelveib ve Salzburg altyapılarında forma giyen Sucic, 2020 yazında A takıma yükseldi.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...
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