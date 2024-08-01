Kontenjan mesaisi

Sarı-kırmızılı takımda mevcut yabancı sayısı için çalışmalar yapılıyor. TFF tarafından yabancı sayısı 14'e çıkarılsa da lig ve kupa maçlarında kadroya 12 isim yazılabilecek. Şu anda 15 yabancı oyuncusu bulunan Aslan'da ilk etapta 4 isimle yolların ayrılacağı bildirildi. Hem gelecek yeni transferlere yer açma hem de sezon içerisinde sorun yaşamama adına hamlelerini hızlandıran Galatasaray'da gidecek isimler netleşti. Sarı-kırmızılı kulübün Cicaldau, Dubois, Yusuf Demir ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırması bekleniyor.

GALATASARAY'IN YABANCILARI: Muslera, Jelert, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi, Batshuayi, Mertens, Dubois, Cicaldau, Yusuf Demir, Sergio Oliveira.