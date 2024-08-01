Haberler Galatasaray

Kontenjan mesaisi

Kadrosunda 15 yabancı bulunduran Galatasaray bu sayıyı azaltmak istiyor. Cicaldau, Dubois, Yusuf Demir ve Sergio Oliveira gibi isimlerle yolların ayrılması planlanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kontenjan mesaisi

Sarı-kırmızılı takımda mevcut yabancı sayısı için çalışmalar yapılıyor. TFF tarafından yabancı sayısı 14'e çıkarılsa da lig ve kupa maçlarında kadroya 12 isim yazılabilecek. Şu anda 15 yabancı oyuncusu bulunan Aslan'da ilk etapta 4 isimle yolların ayrılacağı bildirildi. Hem gelecek yeni transferlere yer açma hem de sezon içerisinde sorun yaşamama adına hamlelerini hızlandıran Galatasaray'da gidecek isimler netleşti. Sarı-kırmızılı kulübün Cicaldau, Dubois, Yusuf Demir ve Sergio Oliveira ile yollarını ayırması bekleniyor.

GALATASARAY'IN YABANCILARI: Muslera, Jelert, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi, Batshuayi, Mertens, Dubois, Cicaldau, Yusuf Demir, Sergio Oliveira.

F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi!
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
Transferde büyük sürpriz! G.Saray'a bir sağ bek daha
F.Bahçe'den 8 numara operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! 01:00
G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! G.Saray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! 01:00
Başakşehir La Fiorita maçına hazır! Başakşehir La Fiorita maçına hazır! 23:30
Çağdaş Atan'dan rotasyon açıklaması! Çağdaş Atan'dan rotasyon açıklaması! 23:28
Çağdaş Atan'dan rotasyon açıklaması! Çağdaş Atan'dan rotasyon açıklaması! 23:28
G.Saray'a Gabriel Sara yanıtı! G.Saray'a Gabriel Sara yanıtı! 23:00
Daha Eski
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 22:49
F.Bahçe'den 8 numara operasyonu! F.Bahçe'den 8 numara operasyonu! 22:42
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! 22:41
Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti! Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti! 22:40
Zenit'ten G.Saray'ı şok eden karar! Zenit'ten G.Saray'ı şok eden karar! 22:40
Sassuolo F.Bahçe'yi doğruladı! Lauriente için istenen ücret... Sassuolo F.Bahçe'yi doğruladı! Lauriente için istenen ücret... 22:40