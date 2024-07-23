Haberler Galatasaray Kaynak satışta yatıyor!

Kaynak satışta yatıyor!

Barış ve Davinson için görüşen Aslan, yeni transferlere bütçe oluşturacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Kaynak satışta yatıyor!

Henüz eksik bölgelerini güçlendiremeyen Galatasaray, oyuncu satmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar, elde edeceği bonservis gelirini yeni transferler için kaynak olarak kullanmak istiyor. Ayrılması gündemde olan ise iki isim var: Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez. Barış'la Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester United ve Aston Villa gibi takımlar ilgileniyor. Davinson için ise Everton ve Napoli devrede. İki oyuncuda da görüşmeler devam ediyor.

60 MİLYON EURO BEKLİYOR

Galatasaray'ın transferdeki en değerli asetleri olarak gözüken Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez'in fiyatı ise el yakıyor. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun satışından 60 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

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