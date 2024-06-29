Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Paul Joly şampiyon takımdan geliyor
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sağ bekini netleştirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Scout ekibi sarı kırmızılı kulübe 22 yaşındaki Fransız oyuncuyu önerdi. İşte o transferin detayları... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Fransız bek, scout ekibinin önerisi olarak geniş transfer listesinde kendine yer buldu.
Daha üst sıralardaki isimlerden olumlu sonuç çıkmaması halinde Joly'de harekete geçilmesi planlanıyor.
ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Teknik heyetin de onayından geçtiği öğrenilen başarılı oyuncunun 1.8 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor. Kulübü Auxerre ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Joly, geçen sezon Fransa 2. Ligi'nde istikrarlı bir yılı geride bıraktı.
Fransa Kupası dahil edildiğinde toplam 38 karşılaşmada 2820 dakika süre buldu.
Sezon boyunca yakından takip edildiği öğrenilen başarılı oyuncu, yaptığı 8 asistle skora önemli katkı verdi. Hücuma çıkışlarıyla etkili olan genç isim, bu yönüyle büyük beğeni topladı.
Kariyerinde Amiens, Dijon ve Auxerre gibi takımlarda görev yapan başarılı oyuncu, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.
112 karşılaşmada forma giyen Joly, 16 asist yapmayı başardı. 3 kez de rakip ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, ayrıca 14 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.
FEYENOORD PEŞİNDE
Topla ilişkisi son derece iyi olan Joly, sezon boyunca bu özelliğini kanıtladı.
İkili mücadelelerde de gelişim gösteren 24 yaşındaki oyuncu, kariyerini daha üst düzey bir takımda sürdürmeye sıcak bakıyor. Fransız basınında yer alan haberlerde ise Feyenoord'un da peşinde olduğu iddia ediliyor.
ŞAMPİYON OLDU
Fransa 2. Ligi'nde inanılmaz bir sezonu geride bırakan Joly, takımın en etkili ayaklarından oldu. Takımının şampiyonluğuna önemli etki etti.
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