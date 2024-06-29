Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Paul Joly şampiyon takımdan geliyor

112 karşılaşmada forma giyen Joly, 16 asist yapmayı başardı. 3 kez de rakip ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, ayrıca 14 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

İkili mücadelelerde de gelişim gösteren 24 yaşındaki oyuncu, kariyerini daha üst düzey bir takımda sürdürmeye sıcak bakıyor. Fransız basınında yer alan haberlerde ise Feyenoord'un da peşinde olduğu iddia ediliyor.