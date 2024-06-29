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Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Paul Joly şampiyon takımdan geliyor

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sağ bekini netleştirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Scout ekibi sarı kırmızılı kulübe 22 yaşındaki Fransız oyuncuyu önerdi. İşte o transferin detayları... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

Yeni sezon öncesi transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da gözler sağ bek transferine çevrildi…

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

Sarı-kırmızılılarda, Aaron Wan Bissaka, Jonathan Clauss ve Lorenz Assignon isimleri ön plana çıkarken; listede potansiyeli yüksek olan isimler de bulunuyor.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

Fotomaç'ın haberine göre, bu oyuncuların başında ise Auxerre'in 24 yaşındaki oyuncusu Paul Joly geliyor.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

Fransız bek, scout ekibinin önerisi olarak geniş transfer listesinde kendine yer buldu.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

Daha üst sıralardaki isimlerden olumlu sonuç çıkmaması halinde Joly'de harekete geçilmesi planlanıyor.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Teknik heyetin de onayından geçtiği öğrenilen başarılı oyuncunun 1.8 milyon euro'luk piyasa değeri bulunuyor. Kulübü Auxerre ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Joly, geçen sezon Fransa 2. Ligi'nde istikrarlı bir yılı geride bıraktı.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

Fransa Kupası dahil edildiğinde toplam 38 karşılaşmada 2820 dakika süre buldu.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

Sezon boyunca yakından takip edildiği öğrenilen başarılı oyuncu, yaptığı 8 asistle skora önemli katkı verdi. Hücuma çıkışlarıyla etkili olan genç isim, bu yönüyle büyük beğeni topladı.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

Kariyerinde Amiens, Dijon ve Auxerre gibi takımlarda görev yapan başarılı oyuncu, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

112 karşılaşmada forma giyen Joly, 16 asist yapmayı başardı. 3 kez de rakip ağları sarsan 24 yaşındaki oyuncu, ayrıca 14 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

FEYENOORD PEŞİNDE

Topla ilişkisi son derece iyi olan Joly, sezon boyunca bu özelliğini kanıtladı.

Galatasaray'dan sağ beke Scout transferi! Şampiyon takımdan geliyor

İkili mücadelelerde de gelişim gösteren 24 yaşındaki oyuncu, kariyerini daha üst düzey bir takımda sürdürmeye sıcak bakıyor. Fransız basınında yer alan haberlerde ise Feyenoord'un da peşinde olduğu iddia ediliyor.

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