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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takımda katılacak ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken Davinson Sanchez ile ilgili beklenmeyen bir sıkıntı söz konusu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 10:23
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Galatasaray geçen sezon oldukça önemli bir başarıya imza attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig şampiyonluğu ve Turkcell Süper Kupa ile sezonu tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Cimbom'da bu zaferlerin ardından gözler yeni sezona çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Galatasaray, gelecek sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da önemli bir başarı elde etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda kadroya yapılacak takviyeler büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Cimbom'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Takımda geleceği merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Davinson Sanchez.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli bir rol oynamış ve pek çok takımın dikkatini çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!

Savunmanın yıldızı Davinson Sanchez'e teklifler vardı. Başta Napoli'nin çok istediği Kolombiyalı savunmacı için önerilen miktarlar yetersiz kaldı.

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