TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davincon Sanchez sıkıntısı!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takımda katılacak ve takımdan ayrılacak isimler büyük merak konusu haline gelirken Davinson Sanchez ile ilgili beklenmeyen bir sıkıntı söz konusu. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, gelecek sezon Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da önemli bir başarı elde etmek istiyor.
Bu anlamda sarı-kırmızılılarda kadroya yapılacak takviyeler büyük merak konusu haline geldi.
Cimbom'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Takımda geleceği merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Davinson Sanchez.
Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta önemli bir rol oynamış ve pek çok takımın dikkatini çekmişti.
Savunmanın yıldızı Davinson Sanchez'e teklifler vardı. Başta Napoli'nin çok istediği Kolombiyalı savunmacı için önerilen miktarlar yetersiz kaldı.
25 milyon euro beklenen yıldıza gelen tüm teklifler şimdilik geri çevrildi.
DİĞER