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Hatipoğlu: Plan işliyor

İbrahim Hatipoğlu, “Listedeki isimleri soruşturduk, planımıza göre harekete geçeceğiz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Hatipoğlu: Plan işliyor

Galatasaray'da transferde en yetkili isimlerden İbrahim Hatipoğlu, FOTOMAÇ'a konuştu. Çalışmaların devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Listemizde yer alan isimler için soruşturma yapıyoruz. Oyuncuların mali şartlarını değerlendirme aşamasındayız. Planımıza göre teklifleri ileteceğiz" dedi.

İLKAY LİSTEDE YOK

Basında çıkan transfer haberlerini değerlendiren Hatipoğlu, "Transfer yapacağımız mevkiler belli. Sağ bek ve orta sahaya yoğunlaştık. Yazılan isimlerin bir kısmı listemizde fakat bazılarıyla ise ilgilenmiyoruz. Mesela İlkay Gündoğan... Kesin olarak gündemimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.

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