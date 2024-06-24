TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transferde titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak yakından ilgilendiği o 19'luk sağ bek, gündeme oturdu. İşte haberin detayları...
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Daha önce de gündeme gelen Lyon'un 19 yaşındaki oyuncusu Sael Kumbedi için yeni bir teklif sunulması kararı alındı.
Teknik heyet ve scout ekibinin onayından geçen genç yıldız için önmüzdeki günlerde Fransız ekibinin kapısını çalacak.
10 MİLYON EURO ÖDEYEBİLİR
Sağ bek için yaklaşık 10 milyon euro'luk bir bütçesi bulunan Galatasaray, Kumbedi'de de bu rakamı gözden çıkartmaya hazır.
2022'den beri Lyon forması giyen Fransız oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fransa Milli Takımının geniş havuzunda yer alan Kumbedi, geçen sezon gözden çıkartıldığı Lyon'dan ayrılmayı düşünüyor.
Oyuncunun Galatasaray'a olumlu yaklaştığı transferde önümüz günlerde hareketlilik olabilir.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro'yu buluyor.
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