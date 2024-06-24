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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transferde titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak yakından ilgilendiği o 19'luk sağ bek, gündeme oturdu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

102 puanla şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hunharca sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

Savunmanın sağının güçlendirecek sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar sonuca ulaşamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

Wan-Bissaka ve Assignon'a teklif sunan Aslan, rotayı listede bulunan başka bir yıldıza çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

Daha önce de gündeme gelen Lyon'un 19 yaşındaki oyuncusu Sael Kumbedi için yeni bir teklif sunulması kararı alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

Teknik heyet ve scout ekibinin onayından geçen genç yıldız için önmüzdeki günlerde Fransız ekibinin kapısını çalacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

10 MİLYON EURO ÖDEYEBİLİR

Sağ bek için yaklaşık 10 milyon euro'luk bir bütçesi bulunan Galatasaray, Kumbedi'de de bu rakamı gözden çıkartmaya hazır.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

2022'den beri Lyon forması giyen Fransız oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

Fransa Milli Takımının geniş havuzunda yer alan Kumbedi, geçen sezon gözden çıkartıldığı Lyon'dan ayrılmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Henüz 19 yaşında

Oyuncunun Galatasaray'a olumlu yaklaştığı transferde önümüz günlerde hareketlilik olabilir.

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