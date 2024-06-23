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Oğuz Aydın'da fark kapanıyor

Yerli transferine önem veren sarı-kırmızılılar, Oğuz Aydın'da pazarlıkları sürdürüyor. Alanyaspor'a 3.5 milyon euro+2 oyuncu önerildi. 5.5 milyon euro'ya kadar düşen turuncuyeşilli ekiple aradaki fark biraz daha kapandı. Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki oyuncuda bu hafta olumlu sonuç alınması planlanıyor. Oğuz geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 8 asistle şov yapmıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Oğuz Aydın'da fark kapanıyor
Yerli transferine önem veren sarı-kırmızılılar, Oğuz Aydın'da pazarlıkları sürdürüyor. Alanyaspor'a 3.5 milyon euro+2 oyuncu önerildi. 5.5 milyon euro'ya kadar düşen turuncuyeşilli ekiple aradaki fark biraz daha kapandı. Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki oyuncuda bu hafta olumlu sonuç alınması planlanıyor. Oğuz geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 8 asistle şov yapmıştı.
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