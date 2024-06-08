GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

ÜÇÜNCÜ İSİM BETRUĞ YILDIRIM

Cimbom'un listesinde yer alan son yerli isim Bertuğ Yıldırım. 2023/24 sezonunun başında Hatayspor'dan Rennes'e 5.40 milyon Euro'ya transfer olan genç oyuncu burada 31 maça çıkıp 2 gol ve 2 asist yaptı.