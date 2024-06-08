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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

Sezonu Süper Lig şampiyonluğu ile noktalayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak yönetim, o 3 yıldızı takıma kazandırarak Teknik Direktör Okan Buruk'a büyük bir jest yapacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 16:42
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

Galatasaray, sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

Sarı-kırmızılı ekip, bu başarının ardından ara vermeden gelecek sezon için transfer çalışmalarını başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

Cimbom, iddialı bir kadro kurup tekrardan şampiyon olmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

Aslan aynı zamanda yerli kuralına dikkat ederek takıma takviye yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

Buna göre, Transfermarkt'ta Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular arasında yer alan 3 isim şu...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

İLK İSİM EMİRHAN TOPÇU
Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu ile ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

Stoper mevkisinde oynayan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.30 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

İKİNCİ HEDEF OĞUZ AYDIN
Sarı-kırmızılı ekip hücum bölgesin takviye için Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

Galatasaray'ın listesinde olan genç oyuncu, bu sezon 38 maçta 13 gol, 8 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

ÜÇÜNCÜ İSİM BETRUĞ YILDIRIM
Cimbom'un listesinde yer alan son yerli isim Bertuğ Yıldırım. 2023/24 sezonunun başında Hatayspor'dan Rennes'e 5.40 milyon Euro'ya transfer olan genç oyuncu burada 31 maça çıkıp 2 gol ve 2 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yönetimden Okan Buruk'a 3 yerli hediyesi!

21 yaşında olan Bertuğ'un güncel piyasa değeri 3.50 milyon Euro.

Türk Telekom
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