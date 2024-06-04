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Erden Timur bugün bırakıyor
İki yılda kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Erden Timur, bugün göreve veda edecek. Sezon içinde aldığı istifa kararından tüm ısrarlara rağmen vazgeçmeyen Timur, saat 11.00'de gerçekleştireceği basın toplantısıyla ayrılığı duyuracak. Camia içinden gelen eleştiriler sebebiyle bu kararı verdiği öğrenilen Timur, Başkan Dursun Özbek'le de bazı konularda fikir ayrılığı yaşamıştı. Bugün merak edilen tüm soruların cevabını bulması bekleniyor.
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