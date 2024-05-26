Haberler Galatasaray Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, kasasını doldurdu. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 102'ye yükseltti ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu elde eden Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Sarı-kırmızılılar kazanılan şampiyonlukla dev bir gelir elde etti.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

241 MİLYON TL KASADA

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla 241 milyon lira geliri kasasına koydu.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Cimbom şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi oldu.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

F.Bahçe ve Beşiktaş taraftarı kutlamalara katıldı!
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme! Şampiyonluk gelir gelmez şok itiraf: Ali Koç'a olay sözler
Galatasaray Konyaspor'u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan'dan tebrik
Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak?
Başkan Erdoğan'dan şampiyon G.Saray'a tebrik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
F.Bahçe ve Beşiktaş taraftarı kutlamalara katıldı!
YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI 2024
💥Süper Loto çekildi! (26 Mayıs)
Doğum sonrası ücretsiz izin uzatıldı mı? | Doğum izni süresi 2024 ne kadar, kaç gün?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam G.Saray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam 22:36
Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak? Temsilcilerimiz kupalara hangi turlardan katılacak? 22:31
Bakan Bak'tan G.Saray'a tebrik mesajı! Bakan Bak'tan G.Saray'a tebrik mesajı! 22:26
Abdullah Avcı'dan taraftarlara çağrı! Abdullah Avcı'dan taraftarlara çağrı! 22:22
G.Saray'dan çok konuşulacak paylaşım! G.Saray'dan çok konuşulacak paylaşım! 22:18
Başkan Erdoğan'dan şampiyon G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan şampiyon G.Saray'a tebrik! 22:17
Daha Eski
Southampton Premier Lig'e yükseldi! Southampton Premier Lig'e yükseldi! 22:14
TFF G.Saray'ı tebrik etti! TFF G.Saray'ı tebrik etti! 22:03
Dzeko'dan emeklilik açıklaması Dzeko'dan emeklilik açıklaması 21:59
Victor Nelsson: Bir yıl boyunca müthiş çalıştık! Victor Nelsson: Bir yıl boyunca müthiş çalıştık! 21:58
Dursun Özbek: Herkes gerçek şampiyonu görsün Dursun Özbek: Herkes gerçek şampiyonu görsün 21:55
Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması! Okan Buruk'tan sözleşme açıklaması! 21:54