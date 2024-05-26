Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam

Sarı-kırmızılılar kazanılan şampiyonlukla dev bir gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.