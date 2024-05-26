Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya giren rakam
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, kasasını doldurdu. İşte o rakam... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılılar kazanılan şampiyonlukla dev bir gelir elde etti.
241 MİLYON TL KASADA
Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla 241 milyon lira geliri kasasına koydu.
Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.
Cimbom şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi oldu.
Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 241 milyon 291 bin lirayı buldu.
Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor.
Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.
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