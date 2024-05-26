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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor'a Drogba golü!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yeşil beyazlıların kalesine Didier Drogba golü attı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 20:26
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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor'a Drogba golü!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray şampiyonluk maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Konyaspor ağlarına Didier Drogba golü attı.

Sarı kırmızılıların efsane futbolcusu Didier Drogba 2012-2013 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid ağlarına topuk golü atmıştı.

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