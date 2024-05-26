GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'den Konyaspor'a Drogba golü!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray şampiyonluk maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Konyaspor ağlarına Didier Drogba golü attı.
Sarı kırmızılıların efsane futbolcusu Didier Drogba 2012-2013 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid ağlarına topuk golü atmıştı.
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Şöyle bir goldü...#KNYvGS https://t.co/0olGV5aADW pic.twitter.com/9ZUAHIWqSl&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 26, 2024