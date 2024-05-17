Tepki çekmişti

G.Saray ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanacak derbinin hakemi belli oldu. Mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. TFF'den yapılan duyuruda, derbinin hakeminin manuel olarak atandığı açıklandı. Süper Lig'deki diğer maçların hakemleri ise dijital atamayla belirlendi.

Aslan, Arda Kardeşler yönetiminde 20 maçta 11 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Bu sezon 5 kez G.Saray maçı yöneten Kardeşler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki derbide G.Saray'ın penaltı beklediği İcardi pozisyonunu es geçmiş ve Tangocu maçtan sonra moraran gözünün fotoğrafını paylaşmıştı. İki hafta önce ise Sivasspor maçında İcardi'nin nizami golünü geçerli saymayarak tepki toplamıştı.