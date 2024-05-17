Oğuz Aydın pazarlığı

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na teklifler bekleyen Galatasaray, alternatif olarak Oğuz Aydın'ı belirledi. Alanyaspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kanat için düğmeye basıldı. Oğuz, bu sezon 12 golünü 8 asistle süsleyerek dikkat çekmişti. G.Saray'dan Çorum'a kiralanan forvet Eren Aydın'ın (21) da bu transferde takasta kullanılabileceği konuşuluyor. Oğuz'un menajeri olan Cenk Melih Yazıcı'nın bir süre önce Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini alması transfer ihtimalini güçlendiriyor.