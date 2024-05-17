Haberler Galatasaray Oğuz Aydın pazarlığı

Oğuz Aydın pazarlığı

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na teklifler bekleyen Galatasaray, alternatif olarak Oğuz Aydın'ı belirledi. Alanyaspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kanat için düğmeye basıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oğuz Aydın pazarlığı

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na teklifler bekleyen Galatasaray, alternatif olarak Oğuz Aydın'ı belirledi. Alanyaspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kanat için düğmeye basıldı. Oğuz, bu sezon 12 golünü 8 asistle süsleyerek dikkat çekmişti. G.Saray'dan Çorum'a kiralanan forvet Eren Aydın'ın (21) da bu transferde takasta kullanılabileceği konuşuluyor. Oğuz'un menajeri olan Cenk Melih Yazıcı'nın bir süre önce Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini alması transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Reklam
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Mourinho derken...
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdular! İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho derken…
Serdar Sertçelik'in kaçış trafiği belli oldu! Ankara'dan Kos'a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi
Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu
Transferde Icardi bombası! Yeni takımı...
İOKBS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Deprem mi oldu son dakika 17 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (17 Mayıs Cuma)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:40
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:38
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:28
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:26
Beşiktaş seride avantajı kaptı! Beşiktaş seride avantajı kaptı! 23:09
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu 23:01
Daha Eski
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 23:01
Bodrum yarı finale yükseldi! Bodrum yarı finale yükseldi! 23:01
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 23:01
Çorum FK yarı finalde! Çorum FK yarı finalde! 23:01
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı 23:01
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek 23:01