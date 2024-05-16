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Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Kiralandığı Genoa'dan bu sezonun devre arasında takıma dönen Berkan Kutlu, son oynanan Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Berkan Kutlu hakkında karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 11:34
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Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

Trendyol Süper Lig'de derbi haftası geldi çattı. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak ve en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

Pazar günü 53 bin 798 seyirci kapasiteli RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi bilet krizi yaşanıyor.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

41 bin kombineli taraftarı olan sarı-kırmızılılar, 2650 bileti ise misafir takıma verdi.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

BİLETLER TÜKENDİ
Geriye fiyatları 1300 ila 30 bin TL arasında değişen fiyatlara sahip 8-9 bin civarında bilet kalırken talebin 100 bin üzerinde olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

Bu durum sarı-kırmızılı yönetimi de zora soktu. Galatasaraylı futbolcuların bile yakınları için bilet bulmakta zorlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

Gözünü derbiye çeviren Cimbom'da iç transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

BERKAN KUTLU KARARI!
Mevcut oyuncularla ilgili kararlar veren sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu'nun son durumu belli oldu.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

26 yaşındaki orta saha, bu sezon sol bek ve stoperde de görev yaptı. Genoa'ya kiralık giden Berkan, Ocak ayında İtalya'dan Florya'ya dönmüştü.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

Bu sezon ligde 18 maça çıkan Berkan Kutlu, takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

Söz konusu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 6 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Türkiye Kupası maçı ve Süper Kupa finalinde ter döktü.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

A TAKIMIN EN AZ KAZANAN OYUNCUSU
Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golü atan Berkan Kutlu, 8 milyon TL garanti ücretle A takımın en az kazanan oyuncusu konumunda.

Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...

YÖNETİMDEN BERKAN İÇİN ZAM KARARI
Sabah'ın haberine göre; Yerlilerden Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın ücretinde de iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor.

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