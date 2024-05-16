Galatasaray'da Berkan Kutlu kararı! Sözleşmesi...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Kiralandığı Genoa'dan bu sezonun devre arasında takıma dönen Berkan Kutlu, son oynanan Fatih Karagümrük maçında attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Berkan Kutlu hakkında karar verildi. İşte detaylar...
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BİLETLER TÜKENDİ
Geriye fiyatları 1300 ila 30 bin TL arasında değişen fiyatlara sahip 8-9 bin civarında bilet kalırken talebin 100 bin üzerinde olduğu belirtildi.
Bu durum sarı-kırmızılı yönetimi de zora soktu. Galatasaraylı futbolcuların bile yakınları için bilet bulmakta zorlandığı öğrenildi.
Gözünü derbiye çeviren Cimbom'da iç transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor...
BERKAN KUTLU KARARI!
Mevcut oyuncularla ilgili kararlar veren sarı-kırmızılılarda Berkan Kutlu'nun son durumu belli oldu.
26 yaşındaki orta saha, bu sezon sol bek ve stoperde de görev yaptı. Genoa'ya kiralık giden Berkan, Ocak ayında İtalya'dan Florya'ya dönmüştü.
Bu sezon ligde 18 maça çıkan Berkan Kutlu, takıma 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Söz konusu karşılaşmaların 7'sinde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca 6 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 3 Türkiye Kupası maçı ve Süper Kupa finalinde ter döktü.
A TAKIMIN EN AZ KAZANAN OYUNCUSU
Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golü atan Berkan Kutlu, 8 milyon TL garanti ücretle A takımın en az kazanan oyuncusu konumunda.
YÖNETİMDEN BERKAN İÇİN ZAM KARARI
Sabah'ın haberine göre; Yerlilerden Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Abdülkerim ve Kaan Ayhan'ın sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın ücretinde de iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor.
2 yıl daha sözleşmesi bulunan Berkan Kutlu'dan hocası Okan Buruk memnun. Deneyimli teknik adam oyuncusunu takımda tutmayı planlıyor.
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