Haberler Galatasaray Mayısların hakimi Galatasaray! İşte o istatistik

Mayısların hakimi Galatasaray! İşte o istatistik

Galatasaray, son 5 şampiyonlukta olduğu gibi mayısta yine şov yapıyor. Bu ayda çıktığı 24 maçın 21'ini kazanan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'yi yenerek mutlu sona ulaşmak istiyor. Galatasaray'a 1 puanın yettiği maçta sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mayısların hakimi Galatasaray!

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, G.Saray... Sarı-kırmızılı takım bir kez daha 'Mayıslar bizimdir' sloganını gerçeğe dönüştürmek üzere.

Mayısların hakimi Galatasaray!

Son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında 22 maça çıkan Aslan, 19 galibiyetle şov yapmıştı. Bir G.Saray klasiği haline gelen mayıs galibiyetleri bu sezon da devam etti.

Mayısların hakimi Galatasaray!

Cimbom önce Sivasspor'u (6-1) daha sonra ise Karagümrük'ü (3-2) devirdi. Mayıs ayındaki muhteşem performansını 24'te 21'e çıkaran G.Saray, artık gözünü derbiye çevirdi. Okan Buruk ve öğrencileri, bu hafta F.Bahçe'yi de yenip 24. şampiyonluğunu ilan etmek amacında.

Mayısların hakimi Galatasaray!

3 KAYIP KUPA VAR

Galatasaray'ın son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında yaşadığı 3 puan kaybı şampiyonluğu garantiledikten sonra geldi.

Mayısların hakimi Galatasaray!

2012-13'te şampiyon gittiği Kadıköy'de F.Bahçe'ye 2-1 kaybeden Aslan, 2014-2015'te Çaykur Rize'yle 1-1 berabere kaldı. 2018-19'da ise yine şampiyon gittiği Sivas'a 4-3 mağlup oldu. Cimbom bu kez kayıp yaşamak istemiyor.

Mayısların hakimi Galatasaray!

Cimbom, bu sezon mayıs ayında Sivas'tan sonra Karagümrük'ü de mağlup etmeyi başardı.

Mayısların hakimi Galatasaray!

24. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe karşısında 1 puanın yettiği Aslan, kazanarak muhteşem seriyle şampiyonluğu hedefliyor.

Mayısların hakimi Galatasaray!

G.SARAY'IN MAYIS KARNESİ

2023-2024 sezonu
G.Saray-Sivas (6-1)
Karagümrük-G.Saray (2-3)

Mayısların hakimi Galatasaray!

2022-2023 sezonu
G.Saray-Başakşehir (1-0)
İstanbul-G.Saray (0-2)
G.Saray-Sivas (2-0)
Ankaragücü-G.Saray (1-4)
G.Saray-F.Bahçe (3-0)
Hatay-G.Saray (0-3) (hükmen)

Mayısların hakimi Galatasaray!

2017-2018 sezonu
Akhisar-G.Saray (1-2)
G.Saray-Yeni Malatya (2-0)
Göztepe-G.Saray (0-1)

Mayısların hakimi Galatasaray! İşte o istatistik

2018-2019 sezonu
G.Saray-Beşiktaş (2-0)
Çaykur Rize-G.Saray (2-3)
G.Saray-Başakşehir (2-1)
Sivas-G.Saray (4-3) (Şampiyon)

Mayısların hakimi Galatasaray! İşte o istatistik

2014-2015 sezonu

Akhisar-G.Saray (0-2)
G.Saray-Konya (1-0)
Mersin İY-G.Saray (0-1)
G.Saray-Gençlerbirliği (1-0)
G.Saray-Beşiktaş (2-0)
Rize- G.Saray (1-1) (şampiyon çıktı)

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'a İtalyan kancası! Teklif...
Barış Alper bombası! Türk futbol tarihine geçecek
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho Avrupa'da ses getirdi Mourinho Avrupa'da ses getirdi 01:12
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı 01:11
Barça rahat kazandı! Barça rahat kazandı! 00:03
VAR kayıtları açıklandı VAR kayıtları açıklandı 01:00
Iğdır avantajlı Iğdır avantajlı 01:01
Potada eşleşmeler Potada eşleşmeler 01:02
Daha Eski
Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu belli oldu! İşte o isimler 23:08
Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! Toroğlu'dan Kartal'a sert sözler! 23:08
Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! Yıldırım'dan flaş Mourinho açıklaması! 23:08
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:23
Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik Trabzonspor'dan U19 takımına tebrik 23:29
Liverpool'a A. Villa engeli! Liverpool'a A. Villa engeli! 00:01