Mayısların hakimi Galatasaray! İşte o istatistik

Ocak, Şubat, Mart, Nisan, G.Saray... Sarı-kırmızılı takım bir kez daha 'Mayıslar bizimdir' sloganını gerçeğe dönüştürmek üzere.





Son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında 22 maça çıkan Aslan, 19 galibiyetle şov yapmıştı. Bir G.Saray klasiği haline gelen mayıs galibiyetleri bu sezon da devam etti.



