Mayısların hakimi Galatasaray! İşte o istatistik
Galatasaray, son 5 şampiyonlukta olduğu gibi mayısta yine şov yapıyor. Bu ayda çıktığı 24 maçın 21'ini kazanan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'yi yenerek mutlu sona ulaşmak istiyor. Galatasaray'a 1 puanın yettiği maçta sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. GS SPOR HABERLERİ
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Son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında 22 maça çıkan Aslan, 19 galibiyetle şov yapmıştı. Bir G.Saray klasiği haline gelen mayıs galibiyetleri bu sezon da devam etti.
3 KAYIP KUPA VAR
Galatasaray'ın son 5 şampiyonluğunda mayıs ayında yaşadığı 3 puan kaybı şampiyonluğu garantiledikten sonra geldi.
2012-13'te şampiyon gittiği Kadıköy'de F.Bahçe'ye 2-1 kaybeden Aslan, 2014-2015'te Çaykur Rize'yle 1-1 berabere kaldı. 2018-19'da ise yine şampiyon gittiği Sivas'a 4-3 mağlup oldu. Cimbom bu kez kayıp yaşamak istemiyor.
Cimbom, bu sezon mayıs ayında Sivas'tan sonra Karagümrük'ü de mağlup etmeyi başardı.
24. ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe karşısında 1 puanın yettiği Aslan, kazanarak muhteşem seriyle şampiyonluğu hedefliyor.
G.SARAY'IN MAYIS KARNESİ
2023-2024 sezonu
G.Saray-Sivas (6-1)
Karagümrük-G.Saray (2-3)
2022-2023 sezonu
G.Saray-Başakşehir (1-0)
İstanbul-G.Saray (0-2)
G.Saray-Sivas (2-0)
Ankaragücü-G.Saray (1-4)
G.Saray-F.Bahçe (3-0)
Hatay-G.Saray (0-3) (hükmen)
2017-2018 sezonu
Akhisar-G.Saray (1-2)
G.Saray-Yeni Malatya (2-0)
Göztepe-G.Saray (0-1)
2018-2019 sezonu
G.Saray-Beşiktaş (2-0)
Çaykur Rize-G.Saray (2-3)
G.Saray-Başakşehir (2-1)
Sivas-G.Saray (4-3) (Şampiyon)
2014-2015 sezonu
Akhisar-G.Saray (0-2)
G.Saray-Konya (1-0)
Mersin İY-G.Saray (0-1)
G.Saray-Gençlerbirliği (1-0)
G.Saray-Beşiktaş (2-0)
Rize- G.Saray (1-1) (şampiyon çıktı)
2012-2013 sezonu
G.Saray-Sivas (4-2)
F.Bahçe-G.Saray (2-1) (şampiyon)
G.Saray-Trabzon (2-0)
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