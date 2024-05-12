Şampiyonluk günü

Süper Lig'de bitime üç hafta kala 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele 19.00'da başlayacak. Ligdeki son 16 maçını kazanarak tarihe geçen sarı-kırmızılılar, bu akşam da 3 puanı alırsa gözünü Kadıköy'den gelecek sonuca çevirecek. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesi Galatasaray'ı 24. şampiyonluğuna taşıyacak.

BERABERLİK YETEBİLİR

Fenerbahçe'nin yenilmesi halinde ise Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Farkın korunması veya azalması durumunda ise heyecan son iki haftaya taşınacak. O zaman da iki takım arasında RAMS Park'ta yapılacak derbi önem kazanacak. Şampiyonluğunu erkenden ilan etmek isteyen Cimbom son hafta ise Konyaspor deplasmanına gidecek. Aslan 3 maçından 4 puan çıkartırsa rakibin alacağı sonuçlara bakmadan yine mutlu sona ulaşacak.

KRALLAR SAHNE ALACAK

Aslan'da son 7 haftaya iki isim damga vurdu. Mauro İcardi ve Dries Mertens, hiç ara vermeden gol katkısı üretti. İcardi 9 gol, 3 asistlik performans sağladı. Mertens ise 4 gol, 8 asiste imza attı. Tangocu, 23 golle tahta çıkarken; Belçikalı 14 gol pasıyla asist krallığına yükseldi. Gözler bu akşam yine bu ikilinin üzerinde olacak.

MUSLERA TARİHE GEÇECEK

Bu sezon şov yapan Muslera, 33 maçın 17'sinde kalesini gole kapatmıştı. Uruguaylı eldiven, kendi rekorlarını geliştirmek istiyor. En fazla şampiyonluk (6) yaşayan yabancı olan 37 yaşındaki eldiven, hem 7. kez mutlu sona ulaşmak hem de 18. kez kalesini gole kapatmak için sahada olacak. Muslera, 2011-12'de normal sezonda sezonda 17 maçta gol yememişti.

SINIRDA 7 İSİM VAR

Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, kart görmeleri durumunda Fenerbahçe maçında yer alamayacak. Okan Buruk, yıldızları gereksiz kart görmemeleri için uyardı.

ASLANTEPE HAVASI!

Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray, deplasmanda iç saha deneyimi yaşayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan 23 bin kişilik biletler kısa sürede tükendi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede Galatasaray adeta Aslantepe havası yaşayacak.

ŞOV YAPAN 11'LE ÇIKACAK

Rakiplerini gol yağmuruna tutan G.Saray, son 4 maçta ağları 17 kez sarstı. Alanya karşılaşmasının ikinci yarısında ideal kadrosunu tutturan Okan Buruk, son 4 maçtır aynı isimlerle rakiplere korku salıyor. Alanya'yı 4-0, Pendik'i 4-1, Adana Demir'i 3-0 ve Sivas'ı 6-1 yenen Aslan, Karagümrük maçına aynı isimlerle çıkacak.

REKORUNU GELİŞTİRECEK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 16 karşılaşmayı kazandı. Aslan, üst üste 17. galibiyeti almak için mücadele edecek. 96 puanla rekor kıran Galatasaray, rekorunu da geliştirmeye çalışacak. Son puan kaybını 11 Ocak'ta Sivasspor deplasmanında yaşayan Galatasaray, son yenilgisini 11 Kasım 2023'te Hatayspor deplasmanında aldı.

ASLAN'IN BELALISI GÜMRÜK

Ligdeki son 23 maçını kaybetmeyen G.Saray, son dönemde Karagümrük karşısında zorlanıyor. Geçen sezonun 31. haftasında Rams Park'ta 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir kayıp yaşamıştı. G.Saray bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'na Karagümrük'e 2-0 yenilerek çeyrek finalde veda etti. İlk yarıdaki mücadele ise 1-0'lık G.Saray üstünlüğüyle sonuçlandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

FATİH KARAGÜMRÜK: SIRIGU, NAZIM, KORAY, CECCHERINI, LEVENT, ROHDEN, KOURBELIS, CAN, EYSSERIC, MENDES, MARCAO

GALATASARAY: MUSLERA, KAAN, NELSSON, ABDÜLKERİM, KÖHN, TORREIRA, KEREM DEMİRBAY, BARIŞ, ZIYECH, MERTENS, ICARDI