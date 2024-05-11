Haberler Galatasaray Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda oynayacağı F. Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 20:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karagümrük mücadelesinin taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

F.Bahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü açıkladı
Arda Güler şov devam ediyor! İşte attığı gol
DİĞER
Hülya Koçyiğit'ten takipçilerine uyarı!
Başkan Erdoğan'dan 'Denizkurdu' tatbikatı mesajı: Hedefimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz
Yönetimde olacak mı? Resmen açıkladı
1. Lig'de play-off'a kalan ve düşen takımlar belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yönetimde olacak mı? Resmen açıkladı
G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi
İstanbul baraj doluluk oranı 11 MAYIS rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı TFF'den Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı 20:46
Fırtına'da İstanbulspor maçı hazırlıklar tamamlandı Fırtına'da İstanbulspor maçı hazırlıklar tamamlandı 20:45
Beşiktaş Alanya'ya geldi Beşiktaş Alanya'ya geldi 20:43
Arda Güler şov devam ediyor! İşte attığı gol Arda Güler şov devam ediyor! İşte attığı gol 20:20
Eyüpspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! Eyüpspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! 20:19
G.Saray F. Karagümrük maçına hazır! G.Saray F. Karagümrük maçına hazır! 20:16
Daha Eski
"Süper Lig'de kalıcı olmaya çalışacağız" "Süper Lig'de kalıcı olmaya çalışacağız" 20:10
Göztepe kupasına kavuştu! Göztepe kupasına kavuştu! 20:02
Coşkun Demirbakan: Hazırlık maçı gibi rahat oynadık Coşkun Demirbakan: Hazırlık maçı gibi rahat oynadık 19:33
Granada - Real Madrid | CANLI Granada - Real Madrid | CANLI 19:24
Premier Lig'de küme düşen ikinci takım belli oldu! Premier Lig'de küme düşen ikinci takım belli oldu! 19:24
Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti! 18:42