Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığı haline gelen Angelino ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu yeni takımında resmen yeni bir sayfa açtı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 15:54
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından bu sezon da mutlaka şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...

Sarı-kırmızılılar bu nedenle sezon başı ve devre arasında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...

Cimbom'da kadroya katılan futbolculardan birisi de İspanyol oyuncu Angelino olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...

27 yaşındaki sol bek çok büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da beklentilerin altında kalmış ve futbolcu devre arasında Leipzig'e geri dönmüştü. Leipzig'den ise Roma'ya kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...

Oyuncu yeni takımının resmen vazgeçilmezi haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...

İtalyan ekibinin formasını 23'üncü haftada sırtına geçiren Angelino, şu ana kadar hiç bırakmadı.

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