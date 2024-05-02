TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Angelino pişmanlığı! Öyle bir değere bindi ki...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı camiada büyük hayal kırıklığı haline gelen Angelino ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu yeni takımında resmen yeni bir sayfa açtı. İşte detaylar...
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27 yaşındaki sol bek çok büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da beklentilerin altında kalmış ve futbolcu devre arasında Leipzig'e geri dönmüştü. Leipzig'den ise Roma'ya kiralanmıştı.
Oyuncu yeni takımının resmen vazgeçilmezi haline geldi.
İtalyan ekibinin formasını 23'üncü haftada sırtına geçiren Angelino, şu ana kadar hiç bırakmadı.
Futbolcunun Roma'da yakaladığı bu başarılı performans gündem oldu.
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