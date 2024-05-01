Muhteşem ikili

Mauro İcardi ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki uyum geçen sezon Aslan'ı şampiyonluğa taşımıştı. Kerem, Tangocu'ya tam 6 gol pası vererek önemli katkı sağlamıştı. İcardi bu sezon da kaldığı yerden devam ederken Kerem'in performansı biraz düşmüş gözüküyordu. Fakat rakamlar ikilinin ligde bu sezon da oldukça önemli katkı verdiğini gösteriyor. Arjantinli yıldız 21 kez ağları sarsarken Kerem ise 12 defa gol sevinci yaşadı. Toplamda 33 gole ulaşan yıldızlar hem geçen yılı (31) solladı hem de bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan ikili olmayı başardı. İcardi ile Kerem'i Fenerbahçe'den Edin Dzekoİrfan Can Kahveci toplam 32 golle takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 26 golle Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile Nuno Da Costa yer aldı.