GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir süredir Avrupa kulüplerinin gündemine yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa devinin milli futbolcu için harekete geçtiği öğrenilirken, bonservis bedeli ve sözleşme süresi de açıklandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Geçtiğimiz haftalarda transfer hakkında konuşan milli yıldız, "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi." diyerek ayrılığın sinyalini vermişti.
TRANSFERİ DUYURDULAR! REKOR RAKAM...
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Serie A takımlarından Roma, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.
Sezon sonu bu transferi bitirmek isteyen İtalyan ekibi, 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Yönetim, sarı kırmızılılarla anlaştıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, 13 milyon Euro'luk Arda Turan satışını sollayarak Galatasaray'ın en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 44'ünde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 3629 dakika sahada kalan 25 yaşındaki milli yıldız, 15 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.
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