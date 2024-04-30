GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

Yönetim, sarı kırmızılılarla anlaştıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, 13 milyon Euro'luk Arda Turan satışını sollayarak Galatasaray'ın en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.