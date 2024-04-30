Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bir süredir Avrupa kulüplerinin gündemine yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa devinin milli futbolcu için harekete geçtiği öğrenilirken, bonservis bedeli ve sözleşme süresi de açıklandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 18:59
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu için sezon sonu yol gözüktü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen milli yıldız için İtalyan devi harekete geçti. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

KEREM AKTÜRKOĞLU SEZON SONU YOLCU

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğundaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da takımın en başarılı isimlerinden biri olarak skor katkısıyla alkış topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

Geçtiğimiz haftalarda transfer hakkında konuşan milli yıldız, "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi." diyerek ayrılığın sinyalini vermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

TRANSFERİ DUYURDULAR! REKOR RAKAM...

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Serie A takımlarından Roma, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

Sezon sonu bu transferi bitirmek isteyen İtalyan ekibi, 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

Yönetim, sarı kırmızılılarla anlaştıktan sonra Kerem Aktürkoğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, 13 milyon Euro'luk Arda Turan satışını sollayarak Galatasaray'ın en pahalı yerli oyuncu satışı olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devine gidiyor! İşte sözleşme detayları

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 44'ünde ilk 11'de yer aldı.

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