GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha
Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İtalya ve İngiltere'den teklifler gelen 23 yaşındaki yıldıza bir talip daha çıktı. Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Almanya Bundesliga ekibi, Galatasaray'a resmi teklifini yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 11:37 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 11:39
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Teknik direktör Okan Buruk da performansından oldukça memnun olduğu genç yıldızdan sezon başından bu yana büyük verim almayı başardı.
SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ!
Galatasaray'da göz dolduran br grafik çizen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi yenilenerek maaşına zam yapıldı.
TRANSFERİN GÖZDESİ!
Her geçen hafta üstüne koyan bir futbol oynayan yıldız isim bu performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı.
ALMANYA'DAN RESMİ TEKLİF!
Takvim'in haberine göre; Daha önce Napoli, Aston Villa, West Ham United'ın ilgi gösterip teklifte bulunduğu yıldız futbolcuyu bu kez Eintracht Frankfurt kadrosuna katmak istiyor.
Oyuncu ile yakından ilgilenen Alman ekibinin geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.
GALATASARAY 16 MİLYON EURO'YU REDDETTİ!
Barış Alper için 16 milyon Euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan Alman ekibinin bu önerisinin Galatasaray tarafından anında reddedildiği öğrenildi.
Cimbom'un Barış Alper'in etkili performansını Euro 2024'te de sürdürmesini beklediği ve daha yüksek bir rakama 23 yaşındaki oyuncuyu göndermek istediği de gelen haberler arasında.
Bu sezon 50 maça çıkan kanat oyuncusunun söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asiste imza attı.
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