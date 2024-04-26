GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

ALMANYA'DAN RESMİ TEKLİF! Takvim'in haberine göre; Daha önce Napoli, Aston Villa, West Ham United'ın ilgi gösterip teklifte bulunduğu yıldız futbolcuyu bu kez Eintracht Frankfurt kadrosuna katmak istiyor.

Oyuncu ile yakından ilgilenen Alman ekibinin geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.