Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki performansıyla göz dolduran Barış Alper Yılmaz, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. İtalya ve İngiltere'den teklifler gelen 23 yaşındaki yıldıza bir talip daha çıktı. Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Almanya Bundesliga ekibi, Galatasaray'a resmi teklifini yaptı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 11:37 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 11:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

Avrupa ekipleri, Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın peşini bırakmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

2021 yılında Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper, sergilediği futbolla beğeni topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

Ekstra antrenmanlarla ve özel hocalarla çalışan 23 yaşındaki oyuncu, kendini sürekli geliştirerek takımın önemli isimleri arasına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

Teknik direktör Okan Buruk da performansından oldukça memnun olduğu genç yıldızdan sezon başından bu yana büyük verim almayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ!
Galatasaray'da göz dolduran br grafik çizen Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi yenilenerek maaşına zam yapıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

TRANSFERİN GÖZDESİ!
Her geçen hafta üstüne koyan bir futbol oynayan yıldız isim bu performansıyla Avrupa ekiplerini peşine taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

ALMANYA'DAN RESMİ TEKLİF!
Takvim'in haberine göre; Daha önce Napoli, Aston Villa, West Ham United'ın ilgi gösterip teklifte bulunduğu yıldız futbolcuyu bu kez Eintracht Frankfurt kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

Oyuncu ile yakından ilgilenen Alman ekibinin geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

GALATASARAY 16 MİLYON EURO'YU REDDETTİ!
Barış Alper için 16 milyon Euro'luk bir teklifle sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalan Alman ekibinin bu önerisinin Galatasaray tarafından anında reddedildiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

Cimbom'un Barış Alper'in etkili performansını Euro 2024'te de sürdürmesini beklediği ve daha yüksek bir rakama 23 yaşındaki oyuncuyu göndermek istediği de gelen haberler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! Bir talip daha

Bu sezon 50 maça çıkan kanat oyuncusunun söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 9 asiste imza attı.

G.Saray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor
Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste
DİĞER
Herkes Bahar’ın Umay’ını konuşuyor! Bahar’ın Umay’ı Alisa Sezen Sever ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar! Enflasyon nasıl inecek? 4 maddede reçeteyi açıkladı | Kamuda 'güçlü' tasarruf
Mertens takım arkadaşını G.Saray'a getiriyor!
Büyükekşi: Futbola değer katmak için buradayız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Demirspor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı!
A.Demirspor - G.Saray maçı ne zaman?
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barış Alper paylaşılamıyor! Bir talip daha Barış Alper paylaşılamıyor! Bir talip daha 11:36
Enis Bardhi: Messi'den daha iyiydim Enis Bardhi: Messi'den daha iyiydim 11:36
Wolverhampton - Luton Town maçı ne zaman? Wolverhampton - Luton Town maçı ne zaman? 11:29
Newcastle United - Sheffield United maçı ne zaman? Newcastle United - Sheffield United maçı ne zaman? 11:26
Manchester United - Burnley maçı ne zaman? Manchester United - Burnley maçı ne zaman? 11:23
Fulham - Crystal Palace maçı ne zaman? Fulham - Crystal Palace maçı ne zaman? 11:20
Daha Eski
West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? West Ham United - Liverpool maçı ne zaman? 11:16
Osayi'ye İngiltere'den dev teklif! Osayi'ye İngiltere'den dev teklif! 11:01
Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste Icardi efsaneleri solladı! İşte o liste 10:53
Ergin Ataman: Türk vatandaşıyım hiçbir şey yapamazsınız Ergin Ataman: Türk vatandaşıyım hiçbir şey yapamazsınız 10:33
G.Saray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor G.Saray'dan yeni sezonun ilk transferi! Beşiktaş'ın eski golcüsü geliyor 10:24
Denver seride farkı açıyor! Denver seride farkı açıyor! 10:16