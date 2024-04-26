7 puanla dönelim!

Teknik direktör Okan Buruk, 4 puanlık avantaja rağmen tedbiri elden bırakmıyor. Hafta boyunca Adana Demirspor sınavına hazırlanan başarılı teknik adam, oyuncularına son uyarıları da yaptı. Adana Demirspor karşısında hata istemediğini belirten Buruk, "Son haftalarda maç maç ilerleyeceğiz. İlk hedefimiz bugün kazanmak. Adana'dan puan farkını 7'ye çıkartmış şekilde dönmenizi istiyorum. Daha sonra Sivasspor maçına odaklanırız. Konsantrasyonu bir an olsun bırakmayın. Sahada bugüne kadar olduğu gibi son ana kadar savaşan bir G.Saray görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İLK İKİ ŞUTTA FİŞİ ÇEKİYOR!

Ligde 14 maçlık seri yakalayan G.Saray'ın son 10 haftadaki şut istatistiği dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar; Pendik, Alanya, Hatay, Beşiktaş, Antalya, Ankaragücü, Başakşehir ve Samsun maçlarında ilk isabetli şutunda gol buldu. Sarı-kırmızılı oyuncular, Kasımpaşa ve Çaykur Rize mücadelelerinde kaleyi bulan ikinci şutta gol atarak bitiriciğilini kanıtladı.