Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Adana Demirspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'e 34. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Haftanın açılış müsabakasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan sarı-kırmızılılar, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Adana Demirspor ise evinde oynanan maçta güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor.
Zorlu maç öncesi Adana Demirspor, ligde 41 puanla 11. sırada bulunurken, Galatasaray 90 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 26 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
BİLETLER SATIŞTA!
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maç biletleri satışta" denildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
"Kale arkaları alt tribün 920 TL, batı üst tribün 920 TL, batı alt tribün blok 103-104 1900 TL, blok 102-105 1550 TL, maraton üst 920 TL, maraton alt 920 TL, güney balkon 1250 TL, misafir tribün ise 1190 TL.''
GALATASARAY YÖNETİMİNDEN ÖZEL PRİM!
Galatasaray yönetimi, futbolcuları motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Mutlak 3 puan peşindeki kurmaylar, Adana Demirspor maçına özel galibiyet primi kararı aldı.