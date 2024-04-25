1 numara Okan Buruk

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 2'nci sezonunda 2'nci şampiyonluğuna oldukça yakın. Süper Lig'de son 5 haftaya girilmişken Buruk'un ekibi Galatasaray, Fenerbahçe'nin tam 4 puan önünde bulunuyor. Geçtiğimiz sezon başında futbolcusu olarak efsanesi olduğu Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk, henüz ilk sezonunda şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. Cimbom'da bu sezonda da muhteşem işler yapmayı başaran 50 yaşındaki teknik adam, Avrupa'da en çok konuşulan isimlerden oldu.

YENİ REKORUN EŞİĞİNDE

Okan Buruk, Avrupa'nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran aktif teknik direktörler arasında yakaladığı 2.41'lik puan ortalaması ile zirvede yer alıyor. Deneyimli çalıştırıcıyı 2.34'lük puan ortalaması ile Manchester City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola takip ederken, listenin 3. sırasında ise 2.30'luk ortalama ile Benfica'nın Alman hocası Roger Schmidt bulunuyor. Listenin 4. basamağında Porto'nun Portekizli çalıştırıcısı Sergio Conceiçao (2.29) yer alırken, 5'inci sırada ise 2.27'lik ortalama ile Real Madrid'in İtalyan antrenörü Carlo Ancelotti var. Buruk, kırdığı rekorlarla adını tarihe yazdırmış oldu.

FENER'İ GEÇECEK

Okan Buruk, Adana Demirspor'u yenerse Fenerbahçe'nin 1988'deki 93 puanlık rekorunu egale edecek. Ardından da yeni bir rekorun sahibi olacak.

REKORA DOYMUYOR

Süper Lig'de 33. hafta itibariyle Galatasaray liderliğinin yanı sıra bir de rekoru sürdürüyor. RAMS Park'ta son olarak Pendikspor ile oynayan sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Sahasında son olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor'a 1-0 yenilen Aslan daha sonra oynadığı 34 lig mücadelesinde 32 galibiyet, 2 beraberlik alarak eşi zor görülür bir yenilmezlik serisine imza attı. Cimbom bu sezon ligde evinde oynadığı 17 karşılaşmada da 3 puan alırken bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

Avrupa'nın büyük liglerindeki yenilmezlik serileri şöyle:

GALATASARAY 34 MAÇ

M. City 28 maç

PSV Eindhoven 25 maç

Sporting Lizbon 22 maç

Real Madrid 21 maç

Benfica 18 maç

B. Leverkusen 16 maç