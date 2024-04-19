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Vipotnik iddiası

Fransızlar, G.Saray’ın Bordeaux forması giyen Sloven golcünün peşinde olduğunu iddia etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Vipotnik iddiası

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekip, Bordeaux forması giyen Zan Vipotnik'i takibe aldı. 22 yaşındaki golcü için kulübünün 5 milyon euro'luk bonservis talebi olduğu yazıldı. Haberin detaylarında ise 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin kulübüyle kısa süre içinde temasa geçileceği vurgulandı. Sezon başında Maribor'dan 2.7 milyon euro karşılığında transfer edilen genç forvet, Fransa 2. Ligi'nde 31 maça çıktı. 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Vipotnik, Slovenya Milli Takımı'nda ise 8 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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