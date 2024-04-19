Değişim vakti

Alanyaspor deplasmanından 4 farklı zaferle dönen Galatasaray'da Okan Buruk, ikinci yarıdaki futboldan memnun kaldı. Tecrübeli teknik adam, oyunu değiştiren isimleri ödüllendirme kararı verdi. Serge Aurier ve Kerem Aktürkoğlu yerine giren Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech'in Pendikspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu sezon tam 5 farklı mevkide oynayan Joker Barış Alper Yılmaz'ın yeni görev yeri ise sol açık olacak. Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha gibi yıldızlarına ise maçın ikinci yarısında gidişata göre şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli hoca bu sezon formayı adaletli davranma konusunda oldukça dikkat ediyor.

AURİER BU KEZ KULÜBEDE

İlk maçına Alanya'da çıkan Aurier sınıfta kaldı. Fildişi Sahilli futbolcu hücumda çok etkisizdi. Yerine oyuna giren Kaan Ayhan, Aurier'den formayı almış gözüküyor. Pendikspor maçında tecrübeli oyuncu yedek soyunacak, Kaan ilk 11'de olacak.