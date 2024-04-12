Haberler Galatasaray Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, 3 yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 14:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Son iki sezonda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olan sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala transferde gaza bastı.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda mücadelesini sonuna kadar sürdürmek isteyen Cimbom'un yine hareketli bir transfer dönemi geçirmesi bekleniyor.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray ile ilgili İspanya ve Arjantin basınlarından flaş iddialar öne sürüldü.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Bu sezon özellikle Zaha, Ziyech ve Tete'den hücumda istediği verim ve istikrarı sağlayamayan Galatasaray'ın alternatifleriyle şimdiden görüşmeye başladığı iddia edildi.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

SOLARI, BORJA VE FEKIR LİSTEDE

Arjantin basınından Rivernoticias'ın geçtiği bilgiye göre sarı-kırmızılılar; River Plate'den 23 yaşındaki kanat forvet Pablo Solari ve 31 yaşındaki golcü Miguel Borja'yı istiyor.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

İspanyol Fichajes'in haberine göre ise Aslan, Real Betis forması giyen Nabil Fekir'i radarına aldı.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Cimbom'un talip olduğu öne sürülen River Plate oyuncuları Pablo Solari ve Miguel Borja, bu sezon henüz az forma şansı bulmalarına rağmen skora önemli katkılar sağladı.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

31 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Borja; 14 maçta 13 gol ve 1 asist yaptı.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen 23 yaşındaki Pablo Solari ise River Plate formasıyla bu sezon 9 maçta sahada kaldığı 545 dakikada takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Haberde, birbiriyle daha önce oynayan ve uyum yakalayan ikilinin, aynı takıma transfer olma ihtimaline daha sıcak bakacağı belirtildi.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Bir transfer bombası da İspanyollardan geldi. Fichajes.net, uzun süre boğuştuğu sakatlıklardan oldukça güçlü şekilde çıkan Nabil Fekir için Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

İspanyollara göre Real Betis'te oynayan 30 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız orta saha ile Suudi Arabistan takımları da oldukça yakından ilgileniyor.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların, Nabil Fekir ismini gelecek kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in yerine planladığı belirtildi.

Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Bu sezon 17 maçta 2 asist yapan Fekir, sakatlıkla boğuştu. Cezayirli, orta saha ve hücumun her noktasında oynayabiliyor.

DİĞER
44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…
Türkiye-Irak arasındaki Kalkınma Yolu'nda tarihi adım! Başkan Erdoğan "rota" çizecek
F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe! İsmail Kartal neşteri vurdu
Ferdi için resmi açıklama! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan sürpriz orta saha hamlesi!
Hakan'dan flaş G.Saray sözleri!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach - Dortmund maçı ne zaman? 14:16
Mainz 05 - Hoffenheim maçı ne zaman? Mainz 05 - Hoffenheim maçı ne zaman? 14:14
RB Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman? RB Leipzig - Wolfsburg maçı ne zaman? 14:12
Bayern Münih - Köln maçı ne zaman? Bayern Münih - Köln maçı ne zaman? 14:10
Rennes - Toulouse maçı ne zaman? Rennes - Toulouse maçı ne zaman? 14:06
Strasbourg - Reims maçı ne zaman? Strasbourg - Reims maçı ne zaman? 14:03
Daha Eski
Bologna - Monza maçı ne zaman? Bologna - Monza maçı ne zaman? 14:01
Torino - Juventus maçı ne zaman? Torino - Juventus maçı ne zaman? 13:58
Lecce - Empoli maçı ne zaman? Lecce - Empoli maçı ne zaman? 13:56
F.Bahçe'de Oosterwolde şoku! F.Bahçe'de Oosterwolde şoku! 13:28
Cimbom'dan sürpriz orta saha hamlesi! Cimbom'dan sürpriz orta saha hamlesi! 13:18
Arat'tan yabancı VAR hakemi yorumu Arat'tan yabancı VAR hakemi yorumu 13:08