Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı

Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen 23 yaşındaki Pablo Solari ise River Plate formasıyla bu sezon 9 maçta sahada kaldığı 545 dakikada takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberde, birbiriyle daha önce oynayan ve uyum yakalayan ikilinin, aynı takıma transfer olma ihtimaline daha sıcak bakacağı belirtildi.