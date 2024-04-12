Galatasaray bombaları patlatıyor! Erden Timur'dan 3'lü transfer harekatı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, 3 yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler ve detaylar... (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray ile ilgili İspanya ve Arjantin basınlarından flaş iddialar öne sürüldü.
Bu sezon özellikle Zaha, Ziyech ve Tete'den hücumda istediği verim ve istikrarı sağlayamayan Galatasaray'ın alternatifleriyle şimdiden görüşmeye başladığı iddia edildi.
SOLARI, BORJA VE FEKIR LİSTEDE
Arjantin basınından Rivernoticias'ın geçtiği bilgiye göre sarı-kırmızılılar; River Plate'den 23 yaşındaki kanat forvet Pablo Solari ve 31 yaşındaki golcü Miguel Borja'yı istiyor.
İspanyol Fichajes'in haberine göre ise Aslan, Real Betis forması giyen Nabil Fekir'i radarına aldı.
Cimbom'un talip olduğu öne sürülen River Plate oyuncuları Pablo Solari ve Miguel Borja, bu sezon henüz az forma şansı bulmalarına rağmen skora önemli katkılar sağladı.
31 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Borja; 14 maçta 13 gol ve 1 asist yaptı.
Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen 23 yaşındaki Pablo Solari ise River Plate formasıyla bu sezon 9 maçta sahada kaldığı 545 dakikada takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Haberde, birbiriyle daha önce oynayan ve uyum yakalayan ikilinin, aynı takıma transfer olma ihtimaline daha sıcak bakacağı belirtildi.
Bir transfer bombası da İspanyollardan geldi. Fichajes.net, uzun süre boğuştuğu sakatlıklardan oldukça güçlü şekilde çıkan Nabil Fekir için Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı.
İspanyollara göre Real Betis'te oynayan 30 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız orta saha ile Suudi Arabistan takımları da oldukça yakından ilgileniyor.
Haberde ayrıca sarı-kırmızılıların, Nabil Fekir ismini gelecek kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in yerine planladığı belirtildi.
Bu sezon 17 maçta 2 asist yapan Fekir, sakatlıkla boğuştu. Cezayirli, orta saha ve hücumun her noktasında oynayabiliyor.
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