GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da mutlu son yakın!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın joker isimlerinden olan Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatılıyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle görüşecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:15 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:26
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Kaan Ayhan, bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.
KAAN AYHAN KİMDİR?
Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 29 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.
Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Ayhan, stoper mevkisinde görev yapıyor. Ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor.
A Milli Takım'da da oynayan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4.7 milyon euro...
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