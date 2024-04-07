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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da mutlu son yakın!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın joker isimlerinden olan Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatılıyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle görüşecek. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:15 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 10:26
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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da mutlu son yakın!

Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncularından Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da mutlu son yakın!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetimin, tecrübeli oyuncunun maaşında iyileştirmeye gitmesi bekleniyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da mutlu son yakın!

Geçtiğimiz yıl transfer edilen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da mutlu son yakın!

Kaan Ayhan, bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da mutlu son yakın!

KAAN AYHAN KİMDİR?

Kaan Ayhan, 10 Kasım 1994 tarihinde doğdu. 29 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Defans bölgesinde görev yapan oyuncu kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kaan Ayhan'da mutlu son yakın!

Başarılı futbolcu Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Sassuolo ve Galatasaray formaları giydi.

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