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Galatasaray 1-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte mücadeleden detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 22:20 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 22:43
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Galatasaray 1-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 12'nci dakikada Icardi kaydetti.

12'nci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı köşe vuruşta ceza sahası içerisine gelen topa iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

16'ncı dakikada Galatasaray'da sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın altıpas üzerine çevirdiği topa Icardi tekte dokundu fakat top direğin dibinden dışarıya gitti.

27'nci dakikada Galatasaray Mertens ile etkili geldi. Zaha'nın pasıyla topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

58'inci dakikada Hatayspor'da sol kanattan Ghoulam'ın kullandığı taç atışında top ceza sahası içerisine doğru geldi. Gelen topa Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan önce Hatayspor'da Maksimovic kafayla dokundu. Kaleye doğru yönelen topu Muslera güçlükle çeldi. Muslera'dan seken topu önünde bulan Strandberg'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Golün ardından VAR ile konuşan Ali Şansalan, yaklaşık 2 dakika sonra pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

71'inci dakikada sağ kanattan Mertens'in kullandığı köşe vuruşta ceza sahası içerisine gelen topa Kaan Ayhan kafayla vurdu fakat top az farkla yandan dışarıya çıktı.

89'uncu dakikada Galatasaray Icardi ile gole yaklaştı. Hatayspor savunmasında kısa düşen topu takip eden Icardi, ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Erce Kardeşler'i geçip topu kaleye göndermek istedi fakat Erce topu çıkarmayı başardı.

Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

OKAN BURUK, LUCESCU'YU GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Hatayspor galibiyeti sonrası yeni bir rekora daha imza attı. Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon ise Hatayspor maçıyla birlikte 16 iç saha maçından da galibiyetle ayrılarak rekoru 19 maça çıkaran Buruk, Mircea Lucescu'nun 2001/2002 sezonunda 18 maçlık iç saha galibiyet serisini geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

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