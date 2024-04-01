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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İtalyan devinin transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 18:38
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

Galatasaray'da bu sezonun en etkili isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

Sarı-kırmızılıların büyük gelir elde etmeyi beklediği Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini ise İtalyan basını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

Başarılı performansıyla Galatasaray'da büyük beğeni toplayan ve adı sık sık Avrupa ekipleriyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde flaş bir açıklama yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

Verdiği röportajda "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi" diyen milli oyuncunun bu sözleri ayrılık olarak yorumlanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Roma devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

Önümüzdeki yaz milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan Çizme ekibi, girişimlerine şimdiden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

Transferin yaz aylarında netlik kazanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılıların beklentisi ise büyük.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!

Yönetim, milli oyuncu için en az 15 milyon Euro bekliyor.

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