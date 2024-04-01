GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İtalyan devinden Kerem Aktürkoğlu bombası!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İtalyan devinin transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Verdiği röportajda "Artık Avrupa'ya gitme zamanım geldi" diyen milli oyuncunun bu sözleri ayrılık olarak yorumlanmıştı.
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu için Serie A ekibi Roma devreye girdi.
Önümüzdeki yaz milli oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan Çizme ekibi, girişimlerine şimdiden başladı.
Transferin yaz aylarında netlik kazanması bekleniyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ BÜYÜK
Sezon sonunda Kerem Aktürkoğlu için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılıların beklentisi ise büyük.
Yönetim, milli oyuncu için en az 15 milyon Euro bekliyor.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 45 resmi maça çıktı.
Kerem bu karşılaşmalarda 14 gol ve 8 asistle takımına katkıda bulundu.
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