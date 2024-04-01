GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

EVİNDE BU SEZON 15'TE 15 YAPTI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti. RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

SAHASINDA 32 MAÇTIR KAYBETMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.