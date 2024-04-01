Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında yer alan isimlerin çokluğu dikkat çekiyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 11:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

GALATASARAY'DA TEK EKSİK KALECİ GÜNAY

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

5 İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

AURIER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı forma giyebilecek duruma geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE

Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor. Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

SON 11 LİG MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

EVİNDE BU SEZON 15'TE 15 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti. RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

SAHASINDA 32 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

BU SEZON LİGDE SADECE HATAYSPOR'A MAĞLUP OLDU

Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı. Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

BARIŞ ALPER YILMAZ 100. MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek. Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ı Hatayspor maçı öncesi endişelendiren tablo!

Barış Alper; 71'i Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası, 19'u ise Avrupa'da olmak üzere 99 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. 23 yaşındaki futbolcu, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon Okan Buruk'un birçok mevkide faydalandığı Barış Alper, 47 resmi müsabakanın 46'sında sahaya çıkarak takımın en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

DİĞER
Acun Ilıcalı'dan SABAH Spor'a özel itiraflar! "Fred ve Muslera'yı alsam..." Fatih Terim, Pana'ya nasıl transfer oldu?
CANLI TAKİP | Türkiye sandık başında! Yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi sayıma geçildi | İstanbul, Ankara ve İzmir seçim sonuçları
Devler yarışa girdi! Minimum 20 milyon Euro...
Savunma sil baştan! O isimler yolcu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'ın konuğu Hatayspor!
Transfere Zaha tarifesi! Böyle ikna edilecek
BARAJ DOLULUK ORANLARI
1 Nisan'da meydana gelen depremler!
İstanbul namaz vakitleri 1 Nisan Pazartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 11:50
F.Bahçe'de kritik zirve! F.Bahçe'de kritik zirve! 11:23
Galatasaray'ın konuğu Hatayspor! Galatasaray'ın konuğu Hatayspor! 11:23
G.Saray'ı endişelendiren tablo! Hatay maçı öncesi... G.Saray'ı endişelendiren tablo! Hatay maçı öncesi... 11:20
Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman? Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman? 11:04
Gaziantep - Alanyaspor maçı ne zaman? Gaziantep - Alanyaspor maçı ne zaman? 10:58
Daha Eski
İstanbulspor - Rizespor maçı ne zaman? İstanbulspor - Rizespor maçı ne zaman? 10:50
Fırtına'dan yerli hamlesi! Fırtına'dan yerli hamlesi! 10:18
Cedi Osman'ın sayıları mağlubiyeti önleyemedi! Cedi Osman'ın sayıları mağlubiyeti önleyemedi! 10:15
Savunma sil baştan! O isimler yolcu Savunma sil baştan! O isimler yolcu 09:54
Transfere Zaha tarifesi! Böyle ikna edilecek Transfere Zaha tarifesi! Böyle ikna edilecek 09:09
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Nisan bugün kimin maçı var? 08:30