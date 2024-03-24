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Galatasaray Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 00:16 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 00:17
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Galatasaray Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, topla ısınmanın ardından pas çalışması yaptı.

İdman, topa sahip olma çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.

Galatasaray, 25 Mart Salı günü gideceği Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarına 28 Mart'a kadar bu kentte devam edecek.

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