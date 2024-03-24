GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Alman devi Bayern Münih'e sattığı Fransız sağ bek Sacha Boey, yeni takımında henüz beklentileri karşılayamadı. Yıldız isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Boey, Bavyera temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes, Galatasaray ve Bayern Münih formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
Boey, Ocak 2024'te Bayern Münih'in yolunu tuttu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro...
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