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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Alman devi Bayern Münih'e sattığı Fransız sağ bek Sacha Boey, yeni takımında henüz beklentileri karşılayamadı. Yıldız isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 08:16
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a, eski yıldızı Sacha Boey müjdesi geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

Devre arasında 30+5 milyon euro'ya Bayern Münih'e imza atan Sacha Boey, Almanya'da beklentileri karşılayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

Şu ana dek sadece 2 maça çıkabilen 23 yaşındaki Fransız sağ bekin yaz ayında Galatasaray'a kiralanabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

Rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Boey, Bavyera temsilcisiyle 2028 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes, Galatasaray ve Bayern Münih formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Sacha Boey müjdesi!

Boey, Ocak 2024'te Bayern Münih'in yolunu tuttu. Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro...

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