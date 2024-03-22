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GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi takımın en önemli hücum kozları arasında yer alıyor. Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda 31 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle zirve yürüyüşüne katkı veriyor. Usta yorumcular, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki son dönem performansını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:16
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GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Sakatlıklarla boğuşsa da gollerine devam eden Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında ağları bulup geçen sezonki 23 golü şimdiden yakaladı.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Geçtiğimiz yıldan bu yana 64 kez sarı-kırmızılı formayı giyen İcardi'nin karnesinde 46 gol-18 asist yazıyor. 64 maçta toplam 64 kez skor katkısı yapan Arjantinli forvet, Galatasaray'ın 1 numaralı hücum silahı.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

ICARDI GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ
Ortalama her maç tabelayı değiştiren Icardi, sarı-kırmızılıların en golcü yabancıları listesinde 4. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

BÜLENT TİMURLENK: BAŞKA BİR TARİFİ VAR
Her futbolcuyu kendi dönemiyle, takım arkadaşlarıyla ve kazandığı kupalarla değerlendirmek lazım. Listenin ilk sırasındaki isim bir santrfor değil.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Gheorghe Hagi bir on numaraydı… Icardi 30 yaş altında Serie A'dan Galatasaray'a Wesley Sneijder ile birlikte gelmiş iki büyük yıldızdan biri.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Çizme'de 2 kez gol kralı olmuş Arjantinlinin G.Saray'a gelmiş en iyi golcü kartvizitinden önce başka bir tarifi var.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Mauro Icardi az zamanda elbette sosyal medyanın da etkisiyle G.Saraylıların özellikle de çocuk yaştaki taraftarların en sevdiği isim oldu.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

ÖMER ÜRÜNDÜL: FİZİK GÜCÜ İYİ OLSA…
Mauro İcardi, genel yapısını dikkatli incelediğimizde her yönüyle çok iyi bir santrfor durumunda.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Saha içinde pozisyon almayı çok iyi biliyor. Gerek ayakla gerek kafayla her türlü golü atabiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Ama günümüz futbolunun istediği fizik gücünden çok uzak. Tabii ki verdiği katkılara göre G.Saray'a çok ciddi faydaları dokundu.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

"NEFES BİLE ALDIRMAZLAR"
Bugün eğer Mauro İcardi Avrupa'nın şu andaki üst düzey kulüplerindeki santrforlarının fizik gücüne sahip olsa Avrupa futbolunun en önde gelen 2-3 santrforundan biri olur. Ama G.Saray'daki fizik gücüyle orada nefes aldırmazlar.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

ALİ GÜLTİKEN: ÖZEL BİR KARAKTER
Yabancı oyuncularda süre-performans olarak değerlendirmek lazım bütün golcüleri. Mario Gomez'in bir sezonda attığı 28 gol var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok önemli rol oynamıştı. Keza Gomis ilk sezon 29 gol atmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

"KRİTİK MAÇLARDA ETKİNLİĞİNE BAKMAK LAZIM"
Icardi'nin de 2 sezonluk performansına baktığımızda bu kategoride değerlendirmemiz gerekiyor. Golcülerde attığı gol sayısı kadar kritik maçlardaki etkinliğine de bakmak lazım.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Icardi iki sezondur Galatasaray'ın önemli final maçlarında ciddi katkı sağlayan bir oyuncu. Bunun yanında takımın genel psikolojisine de ciddi katkı yapan özel bir karakter. Lider oyuncu vasfını taşıdığını da görmek lazım.

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