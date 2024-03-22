GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"

Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.

BÜLENT TİMURLENK: BAŞKA BİR TARİFİ VAR

Her futbolcuyu kendi dönemiyle, takım arkadaşlarıyla ve kazandığı kupalarla değerlendirmek lazım. Listenin ilk sırasındaki isim bir santrfor değil.