GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Avrupa'da nefes aldırmazlar"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi takımın en önemli hücum kozları arasında yer alıyor. Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda 31 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle zirve yürüyüşüne katkı veriyor. Usta yorumcular, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki son dönem performansını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o sözler...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
ICARDI GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ
Kasımpaşa maçı sonrasında Sneijder'i geçen 31 yaşındaki Tangocu, Hagi'nin 72 golle zirvede olduğu listede 61 gollü Baros ve 51 gollü Gomis'i takip ediyor. Icardi maç sayısına oranla en skorer isim konumunda.
BÜLENT TİMURLENK: BAŞKA BİR TARİFİ VAR
Her futbolcuyu kendi dönemiyle, takım arkadaşlarıyla ve kazandığı kupalarla değerlendirmek lazım. Listenin ilk sırasındaki isim bir santrfor değil.
Gheorghe Hagi bir on numaraydı… Icardi 30 yaş altında Serie A'dan Galatasaray'a Wesley Sneijder ile birlikte gelmiş iki büyük yıldızdan biri.
Çizme'de 2 kez gol kralı olmuş Arjantinlinin G.Saray'a gelmiş en iyi golcü kartvizitinden önce başka bir tarifi var.
Mauro Icardi az zamanda elbette sosyal medyanın da etkisiyle G.Saraylıların özellikle de çocuk yaştaki taraftarların en sevdiği isim oldu.
ÖMER ÜRÜNDÜL: FİZİK GÜCÜ İYİ OLSA…
Mauro İcardi, genel yapısını dikkatli incelediğimizde her yönüyle çok iyi bir santrfor durumunda.
Saha içinde pozisyon almayı çok iyi biliyor. Gerek ayakla gerek kafayla her türlü golü atabiliyor.
Ama günümüz futbolunun istediği fizik gücünden çok uzak. Tabii ki verdiği katkılara göre G.Saray'a çok ciddi faydaları dokundu.
"NEFES BİLE ALDIRMAZLAR"
Bugün eğer Mauro İcardi Avrupa'nın şu andaki üst düzey kulüplerindeki santrforlarının fizik gücüne sahip olsa Avrupa futbolunun en önde gelen 2-3 santrforundan biri olur. Ama G.Saray'daki fizik gücüyle orada nefes aldırmazlar.
ALİ GÜLTİKEN: ÖZEL BİR KARAKTER
Yabancı oyuncularda süre-performans olarak değerlendirmek lazım bütün golcüleri. Mario Gomez'in bir sezonda attığı 28 gol var. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok önemli rol oynamıştı. Keza Gomis ilk sezon 29 gol atmıştı.
"KRİTİK MAÇLARDA ETKİNLİĞİNE BAKMAK LAZIM"
Icardi'nin de 2 sezonluk performansına baktığımızda bu kategoride değerlendirmemiz gerekiyor. Golcülerde attığı gol sayısı kadar kritik maçlardaki etkinliğine de bakmak lazım.
Icardi iki sezondur Galatasaray'ın önemli final maçlarında ciddi katkı sağlayan bir oyuncu. Bunun yanında takımın genel psikolojisine de ciddi katkı yapan özel bir karakter. Lider oyuncu vasfını taşıdığını da görmek lazım.
DİĞER