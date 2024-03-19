Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ortak dost konusu 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak dost, beni ziyaret etti ve kendisinin Türk futbolundaki bu gergin ortamı bitirmek için bir çağrıda bulundu. Ali Bey ile bir görüşme düzenleyebileceğini söyledi. Bu görüşmeyi kabul ettim. Ali Bey de kabul etti sonra Ali Bey bir açıklamaya istinaden bu buluşmayı iptal etti. Keşke o gün görüşebilseydik de bugünlere gelmeseydik."

"BUGÜN BİR MİLAT OLMALI"

"Galatasaray olarak rekabetin sahada kalmasını istiyoruz. Artık bugün bir milat olmalı. Bu konu ile ilgili adil yaptırımlar gündeme gelmeli. Bu görev TFF ve kamuya düşmektedir. Onların da gerekeni yapacağından eminim."

"FENERBAHÇE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIZ"

"Ali Bey olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Bu ligden çekilme, Fenerbahçe'nin iç işi. Galatasaray'ın geleneğinde rakiplerin iç işlerine karışma huyu yok. Fenerbahçe kendi arasında toplanacak ve karar alacak. Her ne kadar, geçmişte benzer söylemler yapıldıysa da, kendileri için Fenerbahçe en iyi kararı alacaktır. Bundan eminim. Galatasaray olarak rakiplerin iç işleriyle ilgilenmemiz söz konusu değil."

"SÜPER KUPA İÇİN KARAR TFF'NiN"

"Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur."

"KULÜPLER BİRLİĞİ ÖNEMLİ BİR KURUM"

"Kulüpler Birliği Vakfı önemli bir kurum. Ali Bey'in istifası kişisel bir karardır. Ben daha önce bu görevi yaptım. Çok değerli arkadaşlar var. Ali Bey'in istifasıyla yer boşalırsa, ortaya yine bu vakfı en iyi şekilde temsil edebilecek arkadaşımızı seçeriz."

TÜRK FUTBOLU BURAYA NASIL GELDİ?

"Buraya nasıl geldik! Türk futbolu buraya nasıl geldi? Üzerinde durulması gereken en önemli konu bu. Geçmişteki söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım. İstenmeyen olaylar oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'a geçmiş olsun. Bu olayların giderek artan seviyeye gelmesi, hepimizi endişelendiriyor. Sadece Trabzonspor'un sahasında olan olayları kastetmiyorum. Bugüne nasıl geldik? Buna bakmalıyız. Dileğim; bu tip olayların artık gündemimizden kalkması. Bu olayın milat olması. Kurumların ve kişilerin adil şekilde cezalandırılmasını diliyorum."

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR TOPLANTI OLACAKTIR"

"Önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı'nda bir toplantı olacaktır diye düşünüyorum. Burada sadece kulüplerin değil, TFF'nin de ihmali var mı, yok mu? Bunların da incelemesini yapacağız. Bu olayların değerlendirmesini yaparken, bu gerilimi üst seviyeye taşıyacak sözlerden kaçınmalıyız. Galatasaray olarak gerginliği tırmandıracak söylemlerin içerisinde artık olmayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nda görüşler çok önemli.