GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine Manchester United'ın yıldız ismi Eriksen'i aldı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...
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Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Cimbom'un diğer golleri ise Derrick Köhn, Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Kerem Demirbay kaydetti..
Gollerin 3'ünü atan Kerem Demirbay, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken isim oldu.
Bu galibiyetle Galatasaray ligde puanını 78'e yükseltti.
Diğer yandan Fenerbahçe ise Kadıköy'de konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekip hanesine 3 puan yazdırdı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Kanarya puanını 76'ya yükseltti ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunarak farkı korudu.
Ligin bitimine 9 hafta kala yarış tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'in 30. haftası ise zorlu karşılaşmalara sahne olacak.
Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.
Zorlu maçın ardında haftanın en dikkat çeken mücadelesi başlayacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, 20:30'da kozlarını paylaşacak.
Okan Buruk'un öğrencileri Kasımpaşa deplasmanında hata yapmak istemiyor.
Taktik çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar yoğunlaştı.
Diğer yandan yönetim transfer harekatına devam ediyor.
Gelecek sezonun Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkına sahip oldu.
Sarı-kırmızılı ekip bu fırsatı düşünerek kadrosunu güçlendirecek.
Yönetim, Okan Buruk'un isteği üzerine gelecek transfer dönemini hareketli geçirecek.
Galatasaray transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Cimbom'un, Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Yıldız ismin sözleşmesi Kırmızı Şeytanlar ile Haziran 2025'ye sona erecek.
Tecrübeli futbolcu, bir dönem futbol dünyasını derinden etkiledi.
Eriksen, Danimarka'nın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan maç sırasında sahada kalp krizi geçirmişti.
Yapılan ani müdahale sayesinde Eriksen'in hayatı kurtarıldı.
Tedavisi için kendisine kalp pili takılan Eriksen, İtalya Serie A'da kurallar gereği kalp pili takılı şekilde oynamasına izin verilmediğinden Inter'den ayrıldı.
Tecrübeli futbolcu kendisini İngiltere Premier ekibi Brentford'ta buldu.
Burada gösterdiği performans sayesinde Manshester United'a transfer oldu.
Bu sezon 20 maça çıkan merkez orta saha, 1 gol ve 2 asiste imza attı.
Eriksen'in bonservis değeri ise 10 milyon Euro olarak biliniyor.
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