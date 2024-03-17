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GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine Manchester United'ın yıldız ismi Eriksen'i aldı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 11:02
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GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in zirvesinde bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Sarı-kırmızılı ekip ligin 29. haftasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

8 golün atıldığı maçta Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 6-2 galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Cimbom'un diğer golleri ise Derrick Köhn, Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Kerem Demirbay kaydetti..

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Gollerin 3'ünü atan Kerem Demirbay, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken isim oldu.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Bu galibiyetle Galatasaray ligde puanını 78'e yükseltti.

Diğer yandan Fenerbahçe ise Kadıköy'de konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Sarı-lacivertli ekip hanesine 3 puan yazdırdı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Kanarya puanını 76'ya yükseltti ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunarak farkı korudu.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Ligin bitimine 9 hafta kala yarış tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Süper Lig'in 30. haftası ise zorlu karşılaşmalara sahne olacak.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Karşılaşma 17 Mart Pazar günü saat 16:00'da başlayacak.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Zorlu maçın ardında haftanın en dikkat çeken mücadelesi başlayacak.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Trabzonspor ile Fenerbahçe, 20:30'da kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Okan Buruk'un öğrencileri Kasımpaşa deplasmanında hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Taktik çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar yoğunlaştı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Diğer yandan yönetim transfer harekatına devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Gelecek sezonun Süper Lig şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkına sahip oldu.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Sarı-kırmızılı ekip bu fırsatı düşünerek kadrosunu güçlendirecek.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Yönetim, Okan Buruk'un isteği üzerine gelecek transfer dönemini hareketli geçirecek.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Galatasaray transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Cimbom'un, Manchester United forması giyen Christian Eriksen ile ilgilendiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Yıldız ismin sözleşmesi Kırmızı Şeytanlar ile Haziran 2025'ye sona erecek.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Tecrübeli futbolcu, bir dönem futbol dünyasını derinden etkiledi.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Eriksen, Danimarka'nın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya ile oynanan maç sırasında sahada kalp krizi geçirmişti.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Yapılan ani müdahale sayesinde Eriksen'in hayatı kurtarıldı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Tedavisi için kendisine kalp pili takılan Eriksen, İtalya Serie A'da kurallar gereği kalp pili takılı şekilde oynamasına izin verilmediğinden Inter'den ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Tecrübeli futbolcu kendisini İngiltere Premier ekibi Brentford'ta buldu.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Burada gösterdiği performans sayesinde Manshester United'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom'un gözü Eriksen'e çevrildi! Yazın transfer bombası...

Bu sezon 20 maça çıkan merkez orta saha, 1 gol ve 2 asiste imza attı.

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