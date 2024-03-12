TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ... Galatasaray'da yeni sezon için bir yandan transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar özellikle bu sezon Süper Lig'e damga vuran yıldız isim için temaslara başladı. Bu oyuncu için Okan Buruk'un da ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğu elde etmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yoğun mesaisini sürdürüyor.
Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.
Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı öğrenildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Ayrıca sol kanat oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında.
Galatasaray yönetimi sezon sonunda oyuncunun çok fazla talibi olacağını düşünüyor.
Kurmayların, sezon bitmeden hem oyuncu hem de kulubüyle görüşmelere başlayacağı belirlendi.
23 yaşındaki futbolcu bu sezon 30 maçta forma giydi.
Bu süre zarfında ise 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Oğuz'un Alanya ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Oğuz, bu sezon yakaladığı çıkışla Süper Lig'in en değerli yerli oyuncuları arasında.
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