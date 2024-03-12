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TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ... Galatasaray'da yeni sezon için bir yandan transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar özellikle bu sezon Süper Lig'e damga vuran yıldız isim için temaslara başladı. Bu oyuncu için Okan Buruk'un da ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 10:30
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TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray liderlik koltuğunda oturuyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Sarı-kırmızılı ekip 78 puanla ligin zirvesinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Cimbom'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise 76 puanla ikinci sırada.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Galatasaray sezon sonunda şampiyonluğu elde etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yoğun mesaisini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Diğer yandan yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın Alanyaspor'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın'ı gündemine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Teknik Direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Ayrıca sol kanat oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temasa geçileceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Galatasaray yönetimi sezon sonunda oyuncunun çok fazla talibi olacağını düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Kurmayların, sezon bitmeden hem oyuncu hem de kulubüyle görüşmelere başlayacağı belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

23 yaşındaki futbolcu bu sezon 30 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Bu süre zarfında ise 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Oğuz'un Alanya ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Süper Lig'e damga vurdu! Galatasaray peşine düştü

Oğuz, bu sezon yakaladığı çıkışla Süper Lig'in en değerli yerli oyuncuları arasında.

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