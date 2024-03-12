Galatasaray'a yıldız isimden müjdeli haber! Kasımpaşa maçında...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kasımpaşa mücadelesi öncesi Cimbom'a yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 20:18 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 20:41
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KAAN AYHAN TAKIMA DÖNDÜ!
Tecrübeli oyuncu sakatlığını atlattı ve Galatasaray'ın yaptığı son idmanda takımla birlikte çalıştı. Kaan'ın Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.
ABDÜLKERİM VE AURIER BİREYSEL ÇALIŞTI
Öte yandan sarı kırmızılı takımın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı ve yeni transfer Serge Aurier bireysel çalışmalarını sürdürdü. Davinson Sanchez ise günü tedaviyle geçirdi.
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