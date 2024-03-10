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Mazeret yok Okan Buruk var

Bahane üretmeden eksikleri kapattı, kırılmadık rekor bırakmadı... Okan Buruk’lu Galatasaray son düzlüğe avantajlı girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:50
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Mazeret yok Okan Buruk var

Transferler tutmadı, sakatlıklar arttı, takım içinde sorunlar yaşandı fakat Okan Buruk'lu G.Saray asla pes etmedi. Sezon içinde karşısına çıkan birçok problemi aşan başarılı hoca, takımını son 10 haftaya liderlik koltuğunda taşıdı. Barış Alper, Kaan Ayhan ve Berkan'ı joker olarak her bölgede kullanan Buruk, yıldızları da son derece iyi idare ederek hocalığını konuşturdu. F.Bahçe'yle maç fazlasıyla farkı 5 puana çıkaran başarılı hoca, diğer yandan da rekorları kırmayı sürdürdü. Buruk son olarak Mircea Lucescu'ya ait iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisini egale etti. Milli aradan sonra oynanacak Hatayspor maçını kazanırsa rekorun tek başına sahibi olarak bir kez daha tarihe geçecek.

Okan Buruk, gelecek hafta verilecek arayı Antalya kampıyla geçirecek. 24. şampiyonluk yürüyüşü tam konsantrasyonla sürecek.

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