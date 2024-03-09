Rekorsaray

Galatasaray dün Çaykur Rize'yi yenerek Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk da kırılmadık rekor bırakmadı. Tecrübeli hoca, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekorunu parçalamıştı.

PUAN REKORUNU GELİŞTİRDİ

Dünkü galibiyetle de Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001- Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Ayrıca Okan Buruk'un talebeleri ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu. Buruk, lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. 78 puan toplayan Buruk'lu Cimbom, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

STOPER BERKAN KUTLU

Teknik direktör Okan Buruk, Rize maçında Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre sadece 1 değişiklik yaptı. Buruk, Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda asıl mevkisi orta saha olan Berkan Kutlu'ya stoperde görev verdi. Ziyech, bu yıl ilk kez maç kadrosuna girdi ve oynadı. Faslı yıldız en son 24 Aralık 2023'te F.Bahçe derbisinde süre almıştı.

KAAN SAKATLANDI

G.Saray'ın Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.Sarı kırmızılı takımda sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan, 23. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Başarılı oyuncunun yerine Zaha dahil oldu. Zaha'nın girmesi sonrası Barış Alper Yılmaz sağ beke geçti. Sağ açıkta Zaha görev yaptı.

PUAN FARKI İLK KEZ 5'E ÇIKTI

Lider G.Saray dünkü Çaykur Rize galibiyetiyle birçok ilke imza attı. Bunlardan biri de maç fazlasıyla da olsa ilk kez ikinci sıradaki F.Bahçe ile puan farkı 5'e çıktı.

32 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi.

23 YIL SONRA İLK

Galatasaray, 23 yıl sonra bir ilki başardı. 26 Ağustos 2001'de Rize'de 6-3 kazanan Aslan, bu kez evinde 6-2 yenerek en gollü ikinci galibiyetini aldı

KADINLAR GÜNÜ İÇİN PANKART

Sarı kırmızılı takım, sahaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartıyla çıktı. Futbolcular, müsabaka öncesi ısınmak için sahaya girdiğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözünün yazılı olduğu pankartı taşıdı. Muslera, Aktürkoğlu ile İcardi, kulübün kadın çalışanlarına çiçek verdi.