Haberler Galatasaray Rekorsaray

Rekorsaray

Lider Aslan, ikinci F.Bahçe ile puan farkını ilk kez 5’e çıkardı, ikinci defa art arda 10 maç kazandı, Okan Buruk 18 iç saha galibiyetiyle Lucescu’nun 2001-02’deki rekorunu egale etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rekorsaray

Galatasaray dün Çaykur Rize'yi yenerek Fenerbahçe ile puan farkını 5'e çıkardı. Teknik direktör Okan Buruk da kırılmadık rekor bırakmadı. Tecrübeli hoca, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekorunu parçalamıştı.

PUAN REKORUNU GELİŞTİRDİ

Dünkü galibiyetle de Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak oldu. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001- Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Ayrıca Okan Buruk'un talebeleri ikinci kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu. Buruk, lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. 78 puan toplayan Buruk'lu Cimbom, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

STOPER BERKAN KUTLU

Teknik direktör Okan Buruk, Rize maçında Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre sadece 1 değişiklik yaptı. Buruk, Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda asıl mevkisi orta saha olan Berkan Kutlu'ya stoperde görev verdi. Ziyech, bu yıl ilk kez maç kadrosuna girdi ve oynadı. Faslı yıldız en son 24 Aralık 2023'te F.Bahçe derbisinde süre almıştı.

KAAN SAKATLANDI

G.Saray'ın Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.Sarı kırmızılı takımda sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan, 23. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Başarılı oyuncunun yerine Zaha dahil oldu. Zaha'nın girmesi sonrası Barış Alper Yılmaz sağ beke geçti. Sağ açıkta Zaha görev yaptı.

PUAN FARKI İLK KEZ 5'E ÇIKTI

Lider G.Saray dünkü Çaykur Rize galibiyetiyle birçok ilke imza attı. Bunlardan biri de maç fazlasıyla da olsa ilk kez ikinci sıradaki F.Bahçe ile puan farkı 5'e çıktı.

32 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi.

23 YIL SONRA İLK

Galatasaray, 23 yıl sonra bir ilki başardı. 26 Ağustos 2001'de Rize'de 6-3 kazanan Aslan, bu kez evinde 6-2 yenerek en gollü ikinci galibiyetini aldı

KADINLAR GÜNÜ İÇİN PANKART

Sarı kırmızılı takım, sahaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pankartıyla çıktı. Futbolcular, müsabaka öncesi ısınmak için sahaya girdiğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözünün yazılı olduğu pankartı taşıdı. Muslera, Aktürkoğlu ile İcardi, kulübün kadın çalışanlarına çiçek verdi.

DİĞER
Yıllarca çocuk özlemi çeken Eda Özülkü ile Metin Özülkü'nün ikizleri delikanlı oldu! “Biri aynı annesi diğeri ise babası”
CHP'de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel'in "istifa et" çağrısına karşı çıktı: "İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin"
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..."
Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme büyük övgü! "İşini çok iyi yapıyor"
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..."
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MART 2024 | Ay Balık burcuna geçiyor! 👊Kavgadan uzak durun
AFAD, Kandilli son depremler listesi (9 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..." 09:10
Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..." Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..." 08:31
Bugün kimin maçı var? 9 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 9 Mart Cumartesi 08:14
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:01
G.Saray'ın 4. golü ofsayt mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın 4. golü ofsayt mı? Toroğlu yorumladı! 23:58
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı 23:58
Daha Eski
Olawoyin kırmızı kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi Olawoyin kırmızı kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi 23:58
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! 23:58
G.Saray sahasında şov yaptı! G.Saray sahasında şov yaptı! 23:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:58
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! 23:58
Galatasaray'da sakatlık şoku! Galatasaray'da sakatlık şoku! 23:58