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Luyindama'ya şok! Transferi olmadı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'la yollarını ayıran Kongolu savunmacı Luyindama'nın Çin'e transferi iptal oldu. Tecrübeli futbolcu sağlık kontrollerinden geçemedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 16:23
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Luyindama'ya şok! Transferi olmadı

Galatasaray ile sezon başında yollarını ayıran Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Çin takımı Cangzhou Mighty Lions ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolleri için Çin'e giden savunma oyuncusu sağlık kontrollerinden geçemedi. Transfer iptal edildi. Çin ekibi Luyindama ile sözleşme imzalamaktan vazgeçtikten hemen sonra ise Zambiyalı Sunzu Stoppila'nın sözleşmesini uzatmayı tercih etti. Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini aldı.

YOLLAR KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA AYRILDI

Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi. Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı. Kongolu oyuncu hala serbest konumda. Galatasaray formasıyla toplam 79 maçta boy gösteren Luyindama, 6199 dakika sahada kaldı.

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