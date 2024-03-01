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Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 15:42
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Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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