Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Wilfried Zaha, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un az süre verdiği Fildişili futbolcu hakkında yeni bir karar alındı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlarında yer almayan 31 yaşındaki yıldız futbolcuyla sezon sonunda yollar ayrılacak. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Teknik Direktör Okan Buruk, son dönemde yedek kalan yıldız oyuncu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Buruk, "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor"
"Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var"
"Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" şeklinde konuşmuştu.
Zaha ise bu açıklamanın ardından ssyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fildişili futbolcu sosyal medya hesabından, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" ifadelerini kullandı.
Karşılıklı yapılan bu açıklamalar sonrası Zaha'ya ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'da bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Zaha'da yolun sonu görüldü.
Okan Buruk'un, gözden çıkardığı Fildişi Sahilli oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.
Gelecek teklifleri dinleyecek sarı-kırmızılılar, Zaha'ya transfer için izin verecek.
Galatasaray'da bu sezon 34 maçta süre bulan 31 yaşındaki Zaha, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.
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