Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Teknik Direktör Okan Buruk, son dönemde yedek kalan yıldız oyuncu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Buruk, "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor"

"Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var"