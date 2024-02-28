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Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Wilfried Zaha, gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un az süre verdiği Fildişili futbolcu hakkında yeni bir karar alındı. Sarı-kırmızılıların gelecek planlarında yer almayan 31 yaşındaki yıldız futbolcuyla sezon sonunda yollar ayrılacak. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 10:54
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Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer operasyonunda.

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Yönetim yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Cimbom bu sezon yaptığı bazı takviyelerden istediği verimi alamamıştı.

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Özellikle birçok yeni transferin düşük performansı yoğun eleştiri almıştı. Bu futbolculardan biri ise Wilfried Zaha'ydı.

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Teknik Direktör Okan Buruk, son dönemde yedek kalan yıldız oyuncu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Buruk, "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor"

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

"Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var"

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

"Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" şeklinde konuşmuştu.

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Zaha ise bu açıklamanın ardından ssyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fildişili futbolcu sosyal medya hesabından, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Karşılıklı yapılan bu açıklamalar sonrası Zaha'ya ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da bir türlü beklenen katkıyı veremeyen Wilfried Zaha'da yolun sonu görüldü.

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Okan Buruk'un, gözden çıkardığı Fildişi Sahilli oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Gelecek teklifleri dinleyecek sarı-kırmızılılar, Zaha'ya transfer için izin verecek.

Galatasaray'da Zaha'nın bileti kesildi! Takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da bu sezon 34 maçta süre bulan 31 yaşındaki Zaha, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

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