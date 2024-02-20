Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera bu sezon da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda 13. sezonunu geçiren Uruguaylı eldiven maç başına gol yeme oranında Avrupa'da en iyiler arasına girdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Ntv Spor'da yer alan habere göre; 2011-12 sezonunda kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.
Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu. Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle;
AVRUPA'DA 3. SIRADA
Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi.
Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı.
Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.
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