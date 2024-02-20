Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Ntv Spor'da yer alan habere göre; 2011-12 sezonunda kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.

Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu. Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle;