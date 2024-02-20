Haberler Galatasaray Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera bu sezon da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda 13. sezonunu geçiren Uruguaylı eldiven maç başına gol yeme oranında Avrupa'da en iyiler arasına girdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:03
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'da Fernando Muslera başarılı performansıyla ön plana çıkmaya devam ediyor.

Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Birçok maçta kalesini gole kapatan Uruguaylı eldiven bu sezon kariyer sezonunu yaşıyor.

Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.

Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Ntv Spor'da yer alan habere göre; 2011-12 sezonunda kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.

Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu. Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle;

Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

AVRUPA'DA 3. SIRADA

Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi.

Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı.

Muslera damga vurmaya devam ediyor! Avrupa'daki kaleciler arasında 3. sırada yer alıyor

Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.

DİĞER
Mesut Özil Survivor'a mı gidiyor? Paylaşımı heyecan yaratmıştı Acun Ilıcalı'nın açıklaması coşturdu...
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi'ne tepki
Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın Sparta Prag mesaisi başladı!
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nden flaş Hakan paylaşımı! Şampiyonlar Ligi'nden flaş Hakan paylaşımı! 15:47
Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! 15:30
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 15:21
Marsilya'da Jean-Louis Gasset dönemi! Marsilya'da Jean-Louis Gasset dönemi! 15:15
Szymanski'nin transferini duyurdular! Szymanski'nin transferini duyurdular! 15:07
Marsilya'da teknik direktör Gattuso ile yollar ayrıldı! Marsilya'da teknik direktör Gattuso ile yollar ayrıldı! 14:57
Daha Eski
G.Saray'ın Sparta Prag mesaisi başladı! G.Saray'ın Sparta Prag mesaisi başladı! 14:46
Melih Mahmutoğlu: Milli takımda olmaktan dolayı gururluyuz! Melih Mahmutoğlu: Milli takımda olmaktan dolayı gururluyuz! 14:34
Marsilya'da flaş ayrılık kararı! Marsilya'da flaş ayrılık kararı! 14:26
Ergin Ataman: Hedefimiz bir kupa kazanmak Ergin Ataman: Hedefimiz bir kupa kazanmak 14:24
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' 13:54
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? 13:35