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2000 ruhu

Okan Buruk: Hedefimiz; ligde şampiyonluk, Avrupa’da final... Takımı 2000 ruhuna benzetmek istiyorum.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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2000 ruhu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 kupada da hedeflerinin olduğunu belirterek, "Şampiyonluğa olan inancımızı net bir şekilde gösteriyoruz.

Avrupa'daki başarıyı da çok istiyoruz. 2000 ruhuna benzetmek istiyorum takımı. Hedefimiz ligde şampiyonluk, Avrupa'da da tekrar final oynamak" dedi.

Ankaragücü karşısında 3 puanın önemine vurgu yapan Buruk, şöyle devam etti: "Zor bir deplasman bekliyorduk. Erken goller bizi yukarı, rakibimizi aşağıya çekti. Bu maçı şampiyonluk maçlarından biri olarak görüyorum. Her maçı şampiyonluk maçı olarak görüyorum. Hedefimiz sahamızdaki F.Bahçe derbisine şampiyon çıkmak. İki takım da bunu hayal ediyor."

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