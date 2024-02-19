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Mauro Icardi şov

Galatasaray’ın süper forveti dün yine muhteşemdi. Kusursuz futbolunu beyaz noktadan attığı golle süsledi. Şimdiden gözünü Prag rövanşına çevirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Mauro Icardi şov

Süper Lig'in lideri Galatasaray, Ankaragücü deplasmanından 3 puanı 3 golle alırken Mauro cardi yine harika bir futbol sergiledi. Tecrübeli forvet, rakibin kapandığı anlarda orta sahaya gelerek Ankaragücü'nün savunma kurgusunu bozdu. 10 numara gibi oynayıp buradan dağıttığı toplarla sarı-kırmızılıların ataklarını şekillendirdi. Kazanılan penaltıda da meşin yuvarlağın başına geçti. Net bir vuruşla kaleci Bahadır Güngördü ile topu farklı köşelere gönderdi. Bu sezonki 14. golünü kaydetti.

MEŞHUR SEVİNCİNİ YAPTI

Mauro Icardi'nin Sparta Prag maçı sonrasında hemen soyunma odasına gitmesi çok konuşulmuştu. Arjantinli yıldız, tribünlerle hiçbir sorunu olmadığını yaptığı klasik gol sevinciyle gösterdi. Fileleri sarstıktan sonra deplasmandaki Galatasaray taraftarının önüne giderek iki elini kulaklarına götürdü. Artık kendisiyle özdeşleşen Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısını tribünlere bir kez daha söyletti. İcardi maç sonunda taraftarlarla birlikte bu önemli galibiyeti kutladı.layım'ı söylediler.

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Icardi, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarını pas geçmişti. Ligde 3 hafta sonra yine golünü attı.

ERYAMAN'DA COŞTULAR

Galatasaraylı taraftarlar, Eryaman Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Sarı-kırmızılı futbolseverler, atılan gollerden sonra büyük sevinç yaşarken, İcardi'nin golünün ardından 'aşkın olayım'ı söylediler.

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