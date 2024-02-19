Bu kez sahne Davinson’un

Galatasaray'da bu sezon savunmacılar adeta birer birer sahne alıyor. Sarı-kırmızılılarda sahneye dün de Davinson Sanchez çıktı. Adeta bir hücumcu gibi atağı başlatan Kolombiyalı savunmacı, kale önünde bitirici vuruşuyla ağları havalandırdı. Ligde Antalyaspor, kupada ise Bandırmaspor karşısında gol sevinci yaşayan Sanchez, 3 gole ulaştı. Abdülkerim'in 5, Nelsson'un 3 kez ağları havalandırdığı sezonda, sarı-kırmızılı ekibin stoperleri toplamda 10 gole ulaşarak hücuma önemli katkı verdi.

Kolombiyalı savunmacı, 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.