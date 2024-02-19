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Bu kez sahne Davinson’un

Stoperler skor üretmeye devam ediyor. Savunmada geçit vermeyen yıldız, bir hücumcu edasıyla golünü de attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Bu kez sahne Davinson’un

Galatasaray'da bu sezon savunmacılar adeta birer birer sahne alıyor. Sarı-kırmızılılarda sahneye dün de Davinson Sanchez çıktı. Adeta bir hücumcu gibi atağı başlatan Kolombiyalı savunmacı, kale önünde bitirici vuruşuyla ağları havalandırdı. Ligde Antalyaspor, kupada ise Bandırmaspor karşısında gol sevinci yaşayan Sanchez, 3 gole ulaştı. Abdülkerim'in 5, Nelsson'un 3 kez ağları havalandırdığı sezonda, sarı-kırmızılı ekibin stoperleri toplamda 10 gole ulaşarak hücuma önemli katkı verdi.

Kolombiyalı savunmacı, 23 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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