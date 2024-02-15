Haberler Galatasaray Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum

Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydederk şöyle konuştu: "Benim için burada oynamak büyük bir gurur. Afrika Kupası devam ederken taraftarlardan sosyal medyada çok mesaj aldım. Galatasaray taraftarıyla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Çok köklü bir kulübe geldim, çok büyük bir taraftarı var. Daha önce burada oynamış olan Fildişili arkadaşlarım var ve onlarla sohbet ettim. Böyle tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Serge Aurier: Sabırsızlanıyorum
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydederk şöyle konuştu: "Benim için burada oynamak büyük bir gurur. Afrika Kupası devam ederken taraftarlardan sosyal medyada çok mesaj aldım. Galatasaray taraftarıyla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Çok köklü bir kulübe geldim, çok büyük bir taraftarı var. Daha önce burada oynamış olan Fildişili arkadaşlarım var ve onlarla sohbet ettim. Böyle tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum.
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